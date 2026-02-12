高市早苗干預消退 日圓換匯價0.2076作收、寫4個月新高
日圓近日走強，今日對新台幣收盤價臺銀牌告來到0.2076元，寫四個月來新高價，匯銀人士指出，首相高市早苗對日本央行的干預消退，加上日央也宣稱該升息時還是會繼續升息，致使日圓偏強。而今日台幣也走強，日圓換匯量並未有太大波動。
匯銀人士表示，高市早苗曾引用《日銀法》第四條要求政策一致，加劇市場對央行獨立性的疑慮，增加看空日圓情緒。不過，隨著高市早苗對央行獨立性影響消退，且日本央行自己也跳出來說如果經濟前景實現，會繼續升息，市場對於寬鬆貨幣政策的預期降低，助長日圓。
隨著日圓從歷史低位反彈，交易員們正密切關注日本央行可能升息的動向。今天日圓對美元一度升抵152價位，逐漸遠離可能觸發日本央行干預的160價位區域。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。