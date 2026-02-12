高市早苗干預消退 日圓換匯價0.2076作收、寫4個月新高

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

日圓近日走強，今日對新台幣收盤價臺銀牌告來到0.2076元，寫四個月來新高價，匯銀人士指出，首相高市早苗對日本央行的干預消退，加上日央也宣稱該升息時還是會繼續升息，致使日圓偏強。而今日台幣也走強，日圓換匯量並未有太大波動。

匯銀人士表示，高市早苗曾引用《日銀法》第四條要求政策一致，加劇市場對央行獨立性的疑慮，增加看空日圓情緒。不過，隨著高市早苗對央行獨立性影響消退，且日本央行自己也跳出來說如果經濟前景實現，會繼續升息，市場對於寬鬆貨幣政策的預期降低，助長日圓。

隨著日圓從歷史低位反彈，交易員們正密切關注日本央行可能升息的動向。今天日圓對美元一度升抵152價位，逐漸遠離可能觸發日本央行干預的160價位區域。

日本央行 日圓 升息

