快訊

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

欲與台積電一較高下！Rapidus力拚2028年前 2奈米製程全面量產

銀證票三子公司助攻 兆豐金元月獲利41.58億元、EPS 0.28元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

兆豐金（2886）12日公告今年1月自結獲利，單月稅後純益41.58億元，較去年同期成長約27.57%，每股稅後純益（EPS）0.28元，雖然未創歷年同期新高，但也僅次於2024年1月的41.89億元。

兆豐金旗下兆豐產險因今年1月起適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17）而追溯調整去年1月損益為1.24億元，調整損益後，使得金控去年1月稅後純益上升至32.59億元，因此今年1月金控稅後純益相較於去年同期成長27.57%。

其中，子公司方面，兆豐銀行單月稅後純益32.15億元，與去年同期年增17.76%；兆豐證券稅後純益6.17億元，年增101.75%；兆豐票券稅後純益2.76億元，年增率為70.1%，至於兆豐產險則因追溯調整去年1月損益為1.24億元，使得年增率衰退逾27%。

兆豐金表示，元月獲利主要是由銀行與證券、票券三大子公司助攻，其中，銀行部分，受惠於今年1月台股上漲，財務操作相關收入增加，再加上手續費收入及利息淨收益皆同步表現亮眼，帶動銀行稅後純益年增4.85億元；證券也受惠於股市行情表現佳，拉抬經紀手收增加、自營及承銷部位獲利也良好，推升兆豐證券今年1月獲利成長逾1倍。

另外，兆豐票券則因整體台幣債券部位有所增加，利差也有提升；外幣債券則受惠於降息因素，帶動利息費用下降，利息淨收益也有所提升。

兆豐金 兆豐銀行

延伸閱讀

這三檔指標股 外資預期馬年將再領風騷、股價漲幅三成起跳

父親股市賠錢卻說還算值得？繼承媽媽的0056及兆豐金…施昇輝：別努力改變家中長者

元大金獲利寫最強1月 純益達64億元 EPS 0.48元

耕興去年EPS 10.77元 擬配息12元

相關新聞

台股休市台幣強升 出口商假期前提前結匯

台股休市期間，新台幣匯率卻明顯走強，引發市場關注。新台幣兌美元今（12）日盤中一度升至31.379元，升值幅度近2角，但...

高市早苗干預消退 日圓換匯價0.2076作收、寫4個月新高

日圓近日走強，今日對新台幣收盤價臺銀牌告來到0.2076元，寫四個月來新高價，匯銀人士指出，首相高市早苗對日本央行的干預...

內控三長 金管會要求金控與銀行全面設置

金管會今日宣布預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，其中有二大重點，一是包括風管、法遵、資安等...

央行首發貨幣政策檢視報告「定調3結論」 不緊盯通膨率2%

中央銀行首度以完整報告形式對外說明我國貨幣政策架構。央行經濟研究處處長曹體仁表示，此次資料公布，源於前年啟動的貨幣政策架...

保險局公布壽險業匯率會計新制配套 六大重點一次看

保險局今日正式公布壽險業匯率會計新制的配套措施，主要有以下的六大重點，包括：

新台幣盤中升破31.4元關卡 交割款集中匯入匯市再放量

新台幣兌美元匯價12日上午在外資匯入資金帶動下續揚走升，再度升破31.4元整數關卡，盤中最高來到31.378元，較前一交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。