主要亞幣齊揚 新台幣收31.46元創近2周高點
台股11日封關，匯市今天持續消化外資匯入力道，同時，農曆年前出口商拋匯需求湧現，新台幣今早表現強勁，一度衝破31.4元關卡，最高升抵31.378元，午後升幅收斂，收盤收在31.46元，升1.8分，創近2周高點，台北及元太外匯市場總成交金額為18.57億美元。
台股金蛇年大漲萬點，昨天亮麗封關收在33605.71點，首度站在33000點大關之上。三大法人買超台股574.95億元，其中，外資買超523.6億元。今天上午匯市持續消化外資匯入力道，新台幣兌美元開盤價為31.47元，隨後迅速走升，一度觸及31.3元價位。
外匯交易員表示，今天上午美元指數震盪，激勵亞幣齊揚，再者，農曆年前新台幣需求較大，出口商拋匯帶來支撐，助攻新台幣早盤走強。不過，午後美元指數回升，加上政府基金買盤，使新台幣升幅縮小。
外匯交易員指出，外資先前買超台股，今天匯入交割款項，推升匯市成交量，明天為新台幣封關日，預料交投將趨於清淡，匯價將落在31.4至31.5元區間。
根據央行統計，主要亞幣今天齊步走升，韓元勁揚0.78%、人民幣升0.13%、新台幣升值0.06%、日圓升0.05%、新加坡幣升0.04%。
