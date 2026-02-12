內控三長 金管會要求金控與銀行全面設置

金管會今日宣布預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，其中有二大重點，一是包括風管、法遵、資安等內控三長，金控與銀行要全面設置，二是這三大類內控，都必須設置隸屬總經理的專責單位。銀行局副局長張嘉魁指出，金控與銀行的三長可以兼任，例如，金控風管長也可兼銀行風管長。

據金管會盤點，目前全體的金控、銀行都設置法遵長，但隸屬總經理的專責單位，14家金控還有4家尚未設置，而金管會先前要求，銀行已達1兆的有18家都得設置法遵專責單位，氣已全部完成設置，未達1兆的有20家，其中有5家已先設置專責單位，還有15家尚未設置法遵長，接下來都必須設置。

而38家銀行裡，15家已有設風險管理長，14家金控中，則有7家金控已設風險管理；金管會也統計，14家金控，已有12家設資安長，銀行則全設。至於直屬總經理的資安管理單位，23家銀行有設置，15家沒有。此外，對於直屬於總經理的風險管理單位，目前14家金控裡，已有13家設置這類直屬總經理的專責單位，只有1家沒有。