快訊

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

欲與台積電一較高下！Rapidus力拚2028年前 2奈米製程全面量產

聽新聞
0:00 / 0:00

內控三長 金管會要求金控與銀行全面設置

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會。 圖／本報資料照片
金管會。 圖／本報資料照片

金管會今日宣布預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，其中有二大重點，一是包括風管、法遵、資安等內控三長，金控與銀行要全面設置，二是這三大類內控，都必須設置隸屬總經理的專責單位。銀行局副局長張嘉魁指出，金控與銀行的三長可以兼任，例如，金控風管長也可兼銀行風管長。

據金管會盤點，目前全體的金控、銀行都設置法遵長，但隸屬總經理的專責單位，14家金控還有4家尚未設置，而金管會先前要求，銀行已達1兆的有18家都得設置法遵專責單位，氣已全部完成設置，未達1兆的有20家，其中有5家已先設置專責單位，還有15家尚未設置法遵長，接下來都必須設置。

而38家銀行裡，15家已有設風險管理長，14家金控中，則有7家金控已設風險管理；金管會也統計，14家金控，已有12家設資安長，銀行則全設。至於直屬總經理的資安管理單位，23家銀行有設置，15家沒有。此外，對於直屬於總經理的風險管理單位，目前14家金控裡，已有13家設置這類直屬總經理的專責單位，只有1家沒有。

銀行業 金控 總經理

延伸閱讀

壽險投資國外公債 將設信評門檻

中華資安2025年賺一股本

券商承辦高資產財管 鬆綁

春節在即…上海商銀今早全台大當機 金管會說話了

相關新聞

台股休市台幣強升 出口商假期前提前結匯

台股休市期間，新台幣匯率卻明顯走強，引發市場關注。新台幣兌美元今（12）日盤中一度升至31.379元，升值幅度近2角，但...

高市早苗干預消退 日圓換匯價0.2076作收、寫4個月新高

日圓近日走強，今日對新台幣收盤價臺銀牌告來到0.2076元，寫四個月來新高價，匯銀人士指出，首相高市早苗對日本央行的干預...

內控三長 金管會要求金控與銀行全面設置

金管會今日宣布預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，其中有二大重點，一是包括風管、法遵、資安等...

央行首發貨幣政策檢視報告「定調3結論」 不緊盯通膨率2%

中央銀行首度以完整報告形式對外說明我國貨幣政策架構。央行經濟研究處處長曹體仁表示，此次資料公布，源於前年啟動的貨幣政策架...

保險局公布壽險業匯率會計新制配套 六大重點一次看

保險局今日正式公布壽險業匯率會計新制的配套措施，主要有以下的六大重點，包括：

新台幣盤中升破31.4元關卡 交割款集中匯入匯市再放量

新台幣兌美元匯價12日上午在外資匯入資金帶動下續揚走升，再度升破31.4元整數關卡，盤中最高來到31.378元，較前一交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。