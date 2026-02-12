快訊

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

欲與台積電一較高下！Rapidus力拚2028年前 2奈米製程全面量產

央行首發貨幣政策檢視報告「定調3結論」 不緊盯通膨率2%

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行首度發布貨幣政策檢視報告。定調三結論：續採多元指標、不緊盯通膨率2%。圖／本報資料照片
央行首度發布貨幣政策檢視報告。定調三結論：續採多元指標、不緊盯通膨率2%。圖／本報資料照片

中央銀行首度以完整報告形式對外說明我國貨幣政策架構。央行經濟研究處處長曹體仁表示，此次資料公布，源於前年啟動的貨幣政策架構檢視機制，歷經一年多盤點，去年並邀請學者專家參與討論，相關內容也經理監事審閱，最終歸納出三項主要結論。

第一項結論為，依據國際貨幣基金（IMF）對貨幣政策架構的分類，我國與美國聯準會、歐洲央行及瑞士央行相同，屬於「多元監控指標」的架構。第二項結論則強調，嚴格的通膨目標化制度存在缺陷，尤其對小型開放經濟體而言，若只緊盯單一2%通膨目標，可能產生貨幣政策上的僵化問題。

曹體仁表示，央行不會為了達成2%的通膨目標而過度調整政策，物價穩定固然重要，但必須同時兼顧金融穩定與匯率穩定，否則「緊盯通膨本身就可能形成貨幣政策的缺陷」。第三項結論則指出，現行透過利率管理、信用管制與匯率政策等多元工具的操作架構，運作順暢，足以達成政策最終目標，因此專家學者及理監事會成員均認為，機制可持續維持。

曹體仁指出，過去央行對貨幣政策的說明，多分散於季刊或理監事會會後記者會，此次則是第一次以較全面方式整理成報告，希望藉此機會，將央行的操作策略與政策思維，向外界做系統性說明。

貨幣政策 央行 通膨

延伸閱讀

華許AI催動降息說 學者搖頭

網路流傳新版鈔票圖案 央行發聲明澄清：假的！非本行發布

2026新鈔兌換懶人包！2/9起連續5天，11家銀行、換鈔地圖一次看

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

相關新聞

台股休市台幣強升 出口商假期前提前結匯

台股休市期間，新台幣匯率卻明顯走強，引發市場關注。新台幣兌美元今（12）日盤中一度升至31.379元，升值幅度近2角，但...

內控三長 金管會要求金控與銀行全面設置

金管會今日宣布預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，其中有二大重點，一是包括風管、法遵、資安等...

央行首發貨幣政策檢視報告「定調3結論」 不緊盯通膨率2%

中央銀行首度以完整報告形式對外說明我國貨幣政策架構。央行經濟研究處處長曹體仁表示，此次資料公布，源於前年啟動的貨幣政策架...

保險局公布壽險業匯率會計新制配套 六大重點一次看

保險局今日正式公布壽險業匯率會計新制的配套措施，主要有以下的六大重點，包括：

新台幣盤中升破31.4元關卡 交割款集中匯入匯市再放量

新台幣兌美元匯價12日上午在外資匯入資金帶動下續揚走升，再度升破31.4元整數關卡，盤中最高來到31.378元，較前一交...

新台幣午盤升8.8分 暫收31.39元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.39元，升8.8分，成交金額9.21億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。