央行首發貨幣政策檢視報告「定調3結論」 不緊盯通膨率2%

中央銀行首度以完整報告形式對外說明我國貨幣政策架構。央行經濟研究處處長曹體仁表示，此次資料公布，源於前年啟動的貨幣政策架構檢視機制，歷經一年多盤點，去年並邀請學者專家參與討論，相關內容也經理監事審閱，最終歸納出三項主要結論。

第一項結論為，依據國際貨幣基金（IMF）對貨幣政策架構的分類，我國與美國聯準會、歐洲央行及瑞士央行相同，屬於「多元監控指標」的架構。第二項結論則強調，嚴格的通膨目標化制度存在缺陷，尤其對小型開放經濟體而言，若只緊盯單一2%通膨目標，可能產生貨幣政策上的僵化問題。

曹體仁表示，央行不會為了達成2%的通膨目標而過度調整政策，物價穩定固然重要，但必須同時兼顧金融穩定與匯率穩定，否則「緊盯通膨本身就可能形成貨幣政策的缺陷」。第三項結論則指出，現行透過利率管理、信用管制與匯率政策等多元工具的操作架構，運作順暢，足以達成政策最終目標，因此專家學者及理監事會成員均認為，機制可持續維持。

曹體仁指出，過去央行對貨幣政策的說明，多分散於季刊或理監事會會後記者會，此次則是第一次以較全面方式整理成報告，希望藉此機會，將央行的操作策略與政策思維，向外界做系統性說明。