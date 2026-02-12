七度選擇性信用管制 央行：房市交易降溫、漲幅趨緩
中央銀行出具最新「貨幣政策架構操作策略檢視報告」，央行表示，央行實施選擇性信用管制措施，相關成效已陸續顯現，包括一、銀行不動產貸款集中度下降，二、銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款比重與都更危老重建貸款比重上升。三、房市交易降溫、房價指數漲幅趨緩。
央行自 2020 年 12 月起，7 度調整「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，針對公司法人、自然人與高價住宅、購地、餘屋及工業區閒置土地等不動產貸款，強化貸款條件與風險控管，以維護金融穩定及促進銀行健全經營。另自 2021 年起持續對金融機構進行專案檢查；並透過座談、研商會議及函文溝通，督促金融機構落實法規遵循與授信風險定價；建請金管會強化控管金融機構不動產保證業務之風險控管。
執行成效如下：
一、全體銀行不動產貸款集中度降至 2025 年 12 月底的 36.45%；同時期，全體銀行不動產、購置住宅及建築貸款餘額年增率亦下降。截至 2025 年 12 月底，本國銀行建築貸款、購置住宅貸款逾放比率分別為 0.05%、0.07%，低於整體之 0.15%。
二、本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款比重與都更危老重建貸款比重分別升至 2025 年 12 月底之 63.8% 與 24.4%，銀行信用資源持續支應無自用住宅民眾購屋及都更危老重建等政策性貸款。
三、房市交易降溫、房價指數(包含國泰、信義與內政部住宅價格指數)漲幅趨緩。
