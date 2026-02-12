七度選擇性信用管制 央行：房市交易降溫、漲幅趨緩

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行出具最新「貨幣政策架構操作策略檢視報告」，央行表示，央行實施選擇性信用管制措施，相關成效已陸續顯現，包括一、銀行不動產貸款集中度下降，二、銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款比重與都更危老重建貸款比重上升。三、房市交易降溫、房價指數漲幅趨緩。

央行自 2020 年 12 月起，7 度調整「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，針對公司法人、自然人與高價住宅、購地、餘屋及工業區閒置土地等不動產貸款，強化貸款條件與風險控管，以維護金融穩定及促進銀行健全經營。另自 2021 年起持續對金融機構進行專案檢查；並透過座談、研商會議及函文溝通，督促金融機構落實法規遵循與授信風險定價；建請金管會強化控管金融機構不動產保證業務之風險控管。

執行成效如下：

一、全體銀行不動產貸款集中度降至 2025 年 12 月底的 36.45%；同時期，全體銀行不動產、購置住宅及建築貸款餘額年增率亦下降。截至 2025 年 12 月底，本國銀行建築貸款、購置住宅貸款逾放比率分別為 0.05%、0.07%，低於整體之 0.15%。

二、本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款比重與都更危老重建貸款比重分別升至 2025 年 12 月底之 63.8% 與 24.4%，銀行信用資源持續支應無自用住宅民眾購屋及都更危老重建等政策性貸款。

三、房市交易降溫、房價指數(包含國泰、信義與內政部住宅價格指數)漲幅趨緩。

銀行 都更 自用住宅

相關新聞

台股休市台幣強升 出口商假期前提前結匯

台股休市期間，新台幣匯率卻明顯走強，引發市場關注。新台幣兌美元今（12）日盤中一度升至31.379元，升值幅度近2角，但...

保險局今日公布壽險業匯率會計新制的配套 六大重點一次看

保險局今日正式公布壽險業匯率會計新制的配套措施，主要有以下的六大重點，包括：

新台幣盤中升破31.4元關卡 交割款集中匯入匯市再放量

新台幣兌美元匯價12日上午在外資匯入資金帶動下續揚走升，再度升破31.4元整數關卡，盤中最高來到31.378元，較前一交...

新台幣午盤升8.8分 暫收31.39元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.39元，升8.8分，成交金額9.21億美元

金馬迎春 土地銀行致贈理財客戶「庫藏發財水」

土地銀行為感謝客戶長期支持，將於新春開工首日（2月23日）起致贈財氣滿滿的「庫藏發財水」，瓶身小金馬搭配土地公、土地婆發...

凱基銀行愛心捐款平台助社福 二手義賣為弱勢募年菜

為了讓弱勢朋友能在寒冬中過個好年，農曆年前凱基金控集團員工，透過凱基銀行官網的愛心捐款平台，響應伊甸「愛圍爐」活動，短短...

