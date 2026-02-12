央行強調貨幣政策操作之獨立性 不會為了盈餘繳庫而壓低雙率

中央銀行出具最新「貨幣政策架構操作策略檢視報告」，央行強調，盈餘繳庫不影響央行貨幣政策操作之獨立性。央行依法行政，在獨立執行貨幣政策操作，達成法定經營目標之前提下，同時依法經營，達成預算盈餘繳庫數。 外匯存底管理運用，係以維持有秩序的國內匯市為前提；因此，外匯存底須持有具高流動性的美元資產。央行從未為了追求增加收益，而涉入不該承擔的流動性與安全性風險；央行也不會為了盈餘繳庫而壓低雙率，進而影響央行貨幣政策操作之獨立性。

央行指出，央行經營之法定目標不包括盈餘繳庫。依據《中央銀行法》，央行的經營目標為(1)促進金融穩定，(2)健全銀行業務，(3)維護對內及對外幣值之穩定，以及(4)於上列目標範圍內，協助經濟之發展，而盈餘繳庫並非本行之法定經營目標。

央行需盈餘繳庫的原因，係因為央行為行政院直轄之附屬單位，兼具行政機關與國營事業性質，依《預算法》擬編營業基金預算，行央盈餘繳庫數為政府總預算之一部分。

央行在預算編列時，面臨高度挑戰，包括：一、營運量具高度不確定性：外資資金常於短時間內大量進出，影響外匯存底可投資資金流量。二、投資收益率不確定性：國際金融環境瞬息萬變，精準掌握國際利率與匯率走勢具挑戰性。

央行行依據央行資產負債表之既有樣貌，預估來年外匯存底營運量、外幣資產再投資收益率、新台幣負債利息支出等項目，編列出合理穩健、且可達成的盈餘繳庫數。依《中央銀行法》第43條規定，央行持有之外匯資產因新台幣匯率變動而發生之利得或損失，不得列為當年度損益；因匯率變動而發生之利得應列入兌換準備帳戶，其損失亦應由兌換準備帳戶餘額抵沖。因此，新台幣匯率變動對央行盈餘無直接影響，央行亦無採取低匯率以增加盈餘之誘因。