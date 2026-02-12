檢視貨幣政策架構 央行揭示外匯存底美元資產比重偏高關鍵原因

央行今出具「貨幣政策架構操作策略檢視報告」，針對我國為何需較多的外匯存底以及外匯存底美元資產比重偏高之原因，央行提出三點說明。1. 我國經濟對外依存度高，國人對外貿易與投資所使用之幣別以美元為主，約占 90%；外資跨境資本流出入我國亦使用美元；故外匯存底幣別配置須以美元為主，以配合支應我國外匯市場之美元流動性需求。2. 為充實我國緊急時之向外融資能力，央行平日與主要國際金融機構訂有債券附買回合約（repo），必要時可用外匯存底所持有之債券為抵押品，以緊急融資流動性；而美元計價債券，尤以美國公債為國際金融市場上最廣為接受之抵押品。3. 另美國債券市場之深度與廣度皆居世界首位，外匯存底所持有之美債，於必要時能立即按公平市價變現；因此，外匯存底必須持有一定比例之美元計價債券。

央行表示，我國為小型開放經濟體，對外開放程度高，且非 IMF 會員國，緊急時無法取得外援；加以，新台幣不是國際準備通貨，主要國家央行與本行簽署流動性換匯協定（SWAP）之可行性不高，必要時僅能依賴我國外匯存底。六、外匯存底之管理—美元及美債配置比重較高外資資金常於短時間內大量進出我國，央行為機動雙向調度外幣資金，以維持國內匯市穩定，外匯存底必須持有高流動性的資產。

為達成貨幣政策最終目標，央行曾就貨幣政策操作策略進行數次更動，且在 2020 年調整貨幣政策架構，將原本的貨幣總計數 M2 年成長目標區調整為 M2 成長參考區間。央行於 2024 年起，參考主要央行作法，由經研處、業務局、外匯局共同組成內部檢視小組，重新審視本行貨幣政策架構，並藉此討論近年外界對此架構的評論。