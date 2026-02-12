快訊

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

房市冷清拖累薪情 不動產業年薪逆勢衰退逾2%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

景氣冷暖交織，薪資表現也呈現明顯分化。依據主計總處統計資料，去年有多個行業年薪擠進「年薪百萬俱樂部」，但仍有部分產業全年總薪資不增反減。其中不動產業受景氣影響最大，去年平均年薪降至67萬元，年減達2.06%，顯見隨著房市交易量趨緩，從業人員薪資亦同步受挫。

不動產業是去年服務業少數薪資出現負成長的行業。主計總處資料顯示，2025年不動產業全年總薪資平均數為67萬752元，年減2.06%，進一步觀察，該行業每月經常性薪資平均為4萬4,670元，年減0.06%；若以中位數來看，經常性薪資更降至3萬6,732元，年減1.50%，顯示不僅相關獎金、分紅縮水，連帶月薪結構也顯著承壓。

富華創新品牌行銷總監王鈞生指出，在市場進入盤整期後，「分紅縮減是一定的」。他透露，房地產從業人員本薪普遍不高，大約落在4萬至5萬元，過去景氣高峰時，從業人員分紅可達6至7個月，但今年可能縮水至平均僅剩2個月；在此壓力下，業界也出現的「汰舊換新」潮，新進人力薪資水準則偏低，整體產業正處於人力成本重整的陣痛期。

王鈞生分析，儘管台股表現優異，但資金流向並未如預期轉入不動產，房市在金融管制的持續夾擊下，今年上半年房市預計仍將維持盤整的保守格局。

至於製造業，表現則呈現兩極化，相對於電子零組件業的亮眼成績，飲料及菸草製造業成為少數總薪資下滑的異類。統計顯示，2025年飲料及菸草製造業全年總薪資平均數為73萬3,428元，較上年減少1.44%，是製造業中唯一總薪資倒退的產業，在整體製造業年薪平均成長5.72%的背景下，也讓該產業與科技業的薪資鴻溝正持續擴大。

薪資 製造業 主計總處

延伸閱讀

去年薪資增3% 26年最大

爆肝催下去？電子零組件業去年平均加班達27.9小時 寫46年新高

你有領到嗎？去年經常性薪資成長破3% 26年來最大增幅、近七成領不到

不是工程師！台灣3大最賺錢行業揭曉 這行月薪快7萬、眾人以為黃昏產業

相關新聞

台股休市台幣強升 出口商假期前提前結匯

台股休市期間，新台幣匯率卻明顯走強，引發市場關注。新台幣兌美元今（12）日盤中一度升至31.379元，升值幅度近2角，但...

新台幣盤中升破31.4元關卡 交割款集中匯入匯市再放量

新台幣兌美元匯價12日上午在外資匯入資金帶動下續揚走升，再度升破31.4元整數關卡，盤中最高來到31.378元，較前一交...

新台幣午盤升8.8分 暫收31.39元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.39元，升8.8分，成交金額9.21億美元

金馬迎春 土地銀行致贈理財客戶「庫藏發財水」

土地銀行為感謝客戶長期支持，將於新春開工首日（2月23日）起致贈財氣滿滿的「庫藏發財水」，瓶身小金馬搭配土地公、土地婆發...

凱基銀行愛心捐款平台助社福 二手義賣為弱勢募年菜

為了讓弱勢朋友能在寒冬中過個好年，農曆年前凱基金控集團員工，透過凱基銀行官網的愛心捐款平台，響應伊甸「愛圍爐」活動，短短...

馬年存美股！「富邦AI PRO」 春節不打烊

迎接馬年新春，富邦證券宣布「海外股票服務不打烊」，讓投資人在台股休市期間，仍能即時佈局海外市場、掌握全球投資契機。為助投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。