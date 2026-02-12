宏泰人壽邀請保戶回娘家 迎春年貨市集結合公益與防詐

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
宏泰人壽董事長李啓賢（左2）親臨參與「保戶回娘家」活動，與保戶服務系統主管於現場進行防詐宣導。宏泰人壽／提供
宏泰人壽董事長李啓賢（左2）親臨參與「保戶回娘家」活動，與保戶服務系統主管於現場進行防詐宣導。宏泰人壽／提供

農曆新年將至，宏泰人壽秉持「6心級」服務精神回饋保戶，延續一貫重視與保戶情感連結的初心，於本周連續兩日舉辦「宏泰人壽陪您迎春節－『保戶回娘家』年貨市集」活動，邀請保戶與在地鄰里共襄盛舉。在充滿年節氛圍的市集中，民眾可輕鬆選購年貨、共享歡樂時光，在喜悅與溫暖的氛圍中迎接新的一年。

宏泰人壽表示，「保戶回娘家」是公司回饋保戶的重要活動，不僅是一場熱鬧的年節市集，更是一個讓保戶與公司面對面交流的暖心時刻。本次活動於宏泰金融大樓一樓廣場盛大舉行，集結多家特色市集攤商，販售各式年節美食與應景禮品；同時，宏泰人壽亦提供保戶市集抵用券於現場消費，以實際行動回饋保戶長期以來的支持與信賴。

活動現場亦特別規劃保戶服務專區，由專人提供相關諮詢服務及防詐宣導。宏泰人壽董事長李啓賢更親臨現場擔任一日志工，發送防詐宣導DM，展現公司守護保戶的用心，落實公平待客精神。

此外，宏泰人壽亦於活動中延伸公益關懷，特別邀請忠義基金會設攤參與，活動期間所得將用於弱勢孩童照顧。忠義基金會長期投入失依兒少安置照顧與收出養服務，陪伴許多孩子走過生命中最艱難的時刻，協助其建立自信、成長茁壯。透過市集活動串聯，讓保戶更貼近公益團體，瞭解其努力歷程與背後的動人故事，並以實際行動支持弱勢兒少，讓愛與溫暖持續傳遞。

宏泰人壽表示，歲末年終團圓氛圍濃厚，舉辦「保戶回娘家」活動不僅能增進與保戶之間的情感連結，更結合公益關懷，觸動每一位參與者心中最柔軟的部分，因此格外具有意義。未來，宏泰人壽將持續以「保戶需求」為核心，透過多元回饋活動與貼心服務，深化與保戶之間的信任關係，並結合企業資源投入公益，打造更多兼具溫度與意義的活動，與保戶同行，攜手為社會注入更多正向力量。

