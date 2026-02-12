台股休市台幣強升 出口商假期前提前結匯
台股休市期間，新台幣匯率卻明顯走強，引發市場關注。新台幣兌美元今（12）日盤中一度升至31.379元，升值幅度近2角，但下半場央行進場調節，終場收在31.46元，升9分。
由於股市休市，外資實質匯入動能有限，匯銀人士指出，本波升值主因並非熱錢湧入，而是美元走弱，加上出口商在假期前基於資金調度與升值預期提前結匯，帶動美元賣壓增加。
匯銀指出，近期美元指數偏弱，亞幣普遍走升，新台幣在交投相對清淡的情況下，升勢被放大。尤其出口商擔憂後續匯率續升，選擇年前拋匯換回現金。
不過，從中午過後新台幣升幅明顯收斂，匯銀主管表示，央行適度進場買匯調節，避免匯率升值過快、波動過大，若升值壓力延續，央行仍可能採取動態調節措施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。