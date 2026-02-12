LINE Pay愛心捐款平台2025年募逾10億善款創新高 捐款人數年增近三成

行動支付領導品牌LINE Pay持續深耕公益，打造便利、安心且受信賴的愛心捐款平台。12日公布2025年平台共募得逾10.7億愛心善款再創新高，總金額年成長超過38%，共匯集逾172萬筆捐款，較前一年成長28%，整體捐款人數也較前一年成長近3成，顯示越來越多民眾善用即時便利的行動支付捐款行善。

LINE Pay愛心捐款平台目前已串連超過230家公益團體，2025年共上架2,756項募款方案，涵蓋「青少年兒童照護」、「老人服務」、「婦女關懷」、「動物保護」等多元議題，讓用戶可以根據自身關心的議題捐款資助，2025年用戶最關注的3大議題為「青少年兒童照護」、「弱勢扶貧」、「身心障礙服務」。

觀察發現，2025年平均每位捐款者捐款頻率達3.8次，有單一用戶年度最高捐款總金額超過170萬元；此外，也有許多用戶運用「1點等於1元」的LINE POINTS捐款，2025年有近13萬筆善款用使用LINE POINTS，更有用戶單筆即捐出十萬點LINE POINTS，價值等同於新台幣十萬元，讓每一個點數都轉為溫暖的力量，串起正向的良善循環。

LINE Pay愛心捐款平台串連公益團體需求與社會善心，2025年募得之10.7億愛心善款中，也包含國人在「114年丹娜絲風災募款專案」、「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」中捐助之善款，LINE Pay愛心捐款平台已成為公部門與社會大眾所信賴之重要捐款管道，透過手機隨手行善的小額捐款也能匯聚成龐大愛心，為災後重建與弱勢關懷提供即時援助。