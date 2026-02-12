iPASS MONEY深度連結民眾日常生活 推「邀請轉帳」社交分帳新功能

一卡通公司旗下電子支付服務 iPASS MONEY今年正式邁向獨立營運新階段，目前全台逾700萬用戶，深度布局交通與民生消費。目前繳費場景擴增至8,400項，用戶僅需掃描帳單 TWQR即可輕鬆支付水電、瓦斯及規費。

隨著服務轉移至獨立App，iPASS MONEY與日本PayPay全通路整合效益顯現，跨境支付金額大幅成長近四倍。並在12日推出「邀請轉帳」新功能，也整合春節購物與旅日消費優惠，致力於多元情境中實踐「生活支付首選」的品牌精神。

iPASS MONEY今日全新上線的「邀請轉帳」功能，讓用戶能直接從LINE好友名單發起請求，對方僅需點擊通知即可開啟App完成支付。此功能不僅優化了社交互動，更有效化解尷尬的催款情境，並降低因手動輸入帳號出錯的風險，為用戶打造更精準、流暢的數位支付體驗。