新台幣盤中升破31.4元關卡 交割款集中匯入匯市再放量

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣兌美元匯價12日上午在外資匯入資金帶動下續揚走升，再度升破31.4元整數關卡，盤中最高來到31.378元，較前一交易日升值約1角，展現強勁升勢。匯銀人士指出，此波升值動能主要來自尚未完成交割的台股買超款項陸續匯入，推升市場美元賣壓，帶動新台幣走強。

外匯市場11日才爆出逾30億美元的大量成交，創下近期罕見高量，原本市場預期今早交易量將回歸平穩，未料單是台北外匯市場上午成交金額即逼近10億美元，再度引發關注。匯銀分析，相關資金動能並非新的買盤，而是先前外資買超台股後，尚未完成處理的交割款項。

由於台股於11日封關休市，依T+2交割制度推算，相關款項將於13日完成正式交割。部分外資為提前完成資金調度，11日尚未處理完畢的預付交割款項，集中在12日匯入，形成短線較大額的資金流動，也使匯市成交量明顯放大。

匯銀人士表示，在外資匯入動能支撐下，新台幣短線偏強整理，但後續走勢仍需觀察國際美元走勢及外資資金動向。

外匯市場 新台幣

