台新 Richart 推青年專屬方案 LINE Pay 最高5%回饋、活儲享3.5%優利

台新銀行旗下數位帳戶品牌Richart為18至25歲青年客戶推出「青年專屬方案」。即日起新申辦台新Richart數位存款帳戶，符合條件即可享LINE Pay消費扣款最高5%現金回饋，搭配新臺幣活儲最高3.5%優利，全面協助年輕人加速理財起步。

台新Richart觀察，近3成客戶日常消費已習慣綁定LINE Pay進行扣款。本次推出的青年專屬「簽帳金融卡LINE Pay高回饋方案」，涵蓋超商、餐飲、網購等多元生活消費場景。18-25歲的年輕人只要完成開戶任務，並於LINE Pay綁定Richart簽帳金融卡消費扣款，即可享有專屬加碼最高5%現金回饋，讓每一筆日常支出都能輕鬆累積回饋！本活動限量1萬3千名，越早開戶越早享有超值回饋。

除了「花的省」，台新Richart更要幫助年輕人「存的快」！針對新用戶或達指定條件的青年客戶，台新Richart祭出市場極具競爭力的新臺幣活儲利率，提供10萬元內3.5%優利活儲方案，開戶成功後即可一路領息到今年6月。以每月存滿10萬元為例，最高可領約297元利息，讓小額存款也能有感增值。台新Richart數位存款帳戶同時也具備隨時存取的靈活彈性，貼心提供每月各5次跨行轉帳及跨行提款免手續費服務，成為學生族群與社會新鮮人累積第一桶金的理想選擇。

台新Richart以直覺、簡約的操作介面與創新數位服務，深受年輕族群喜愛，透過視覺化呈現收支數據，協助用戶輕鬆掌握理財狀況。未來台新Richart將持續打造最有感的消費回饋與最簡單好用的理財體驗，透過青年專屬方案，陪伴年輕人從第一份薪水或零用錢開始，逐步養成聰明消費與穩健儲蓄的理財習慣。