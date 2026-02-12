LINE Pay捐款平台2025年募逾10.7億寫新高

行動支付品牌LINE Pay今天公布，2025年愛心捐款平台共募得逾新台幣10.7億元善款、再創新高，總金額年增超過38%，共匯集逾172萬筆捐款、年增28%，整體捐款人數年增近3成。

LINE Pay觀察發現，2025年平均每名捐款者捐款頻率達3.8次，更有單一用戶年度最高捐款總金額超過170萬元。

此外，也有許多LINE Pay用戶運用「1點等於1元」的LINE POINTS捐款，2025年有近13萬筆善款使用LINE POINTS，更有用戶單筆捐出10萬點LINEPOINTS，價值等同於新台幣10萬元。

LINE Pay透過新聞稿表示，2025年募得的10.7億元愛心善款中，也包含民眾在「114年丹娜絲風災募款專案」、「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」中捐助的善款。

LINE Pay愛心捐款平台目前已串連超過230家公益團體，2025年共上架2756項募款方案，涵蓋青少年兒童照護、老人服務、婦女關懷、動物保護等多元議題，讓用戶可以根據自身關心的議題捐款資助。