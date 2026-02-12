快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

日股今年飆漲逾11% 國銀看好財政擴張支撐多頭

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

日股延續多頭行情，日經225指數今年迄今已上漲逾11％，後市能否持續維持多頭？本國銀行認為，高市政府的擴張性財政政策將有望帶動消費內需，刺激企業盈餘增長，加上有政府挹注國防支出預算，看好相關類股發展。

國泰世華銀行分析，​​高市政府已通過追加預算，將2025財年的國防支出提高至GDP的2%，較原先規劃提早了兩年，而川普要求盟國將國防支出提高的5%，在美日合作日益密切下，高市政府有望持續擴大國防支出，相關類股仍有望穩健成長。

銀行 國泰世華 川普

延伸閱讀

CBO預測美國本年度預算赤字逼近1.9兆美元 川普經濟政策繼續惡化財政

進擊的小泉進次郎！任防衛大臣、拜會美防長、掃77%選票大勝 謝金河：高市後的潛力人物

高市政權的萬萬稅難題：兩年為期的食品消費稅歸零，會成為日本財政風險嗎？

利多出盡？台指期夜盤上半場伺機反撲 多頭力守關卡

相關新聞

高巿交易翻新 李鎮宇：美日對日圓過度貶值容忍度下降

日本首相高市早苗的「高市交易」要怎樣理解才正確？台新新光金控首席經濟學家李鎮宇強調，新高市經濟學的核心並不在「撒錢」，而...

新台幣午盤升8.8分 暫收31.39元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.39元，升8.8分，成交金額9.21億美元

金馬迎春 土地銀行致贈理財客戶「庫藏發財水」

土地銀行為感謝客戶長期支持，將於新春開工首日（2月23日）起致贈財氣滿滿的「庫藏發財水」，瓶身小金馬搭配土地公、土地婆發...

凱基銀行愛心捐款平台助社福 二手義賣為弱勢募年菜

為了讓弱勢朋友能在寒冬中過個好年，農曆年前凱基金控集團員工，透過凱基銀行官網的愛心捐款平台，響應伊甸「愛圍爐」活動，短短...

馬年存美股！「富邦AI PRO」 春節不打烊

迎接馬年新春，富邦證券宣布「海外股票服務不打烊」，讓投資人在台股休市期間，仍能即時佈局海外市場、掌握全球投資契機。為助投...

春節前出口商拋匯需求 新台幣早盤強升逾1角

春節前出口商拋匯需求支撐下，新台幣今天延續升勢，開盤後匯價衝破31.4元關卡，最高升抵31.379元，強升逾1角

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。