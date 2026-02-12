日股今年飆漲逾11% 國銀看好財政擴張支撐多頭
日股延續多頭行情，日經225指數今年迄今已上漲逾11％，後市能否持續維持多頭？本國銀行認為，高市政府的擴張性財政政策將有望帶動消費內需，刺激企業盈餘增長，加上有政府挹注國防支出預算，看好相關類股發展。
國泰世華銀行分析，高市政府已通過追加預算，將2025財年的國防支出提高至GDP的2%，較原先規劃提早了兩年，而川普要求盟國將國防支出提高的5%，在美日合作日益密切下，高市政府有望持續擴大國防支出，相關類股仍有望穩健成長。
