金馬迎春 土地銀行致贈理財客戶「庫藏發財水」

土地銀行為感謝客戶長期支持，將於新春開工首日（2月23日）起致贈財氣滿滿的「庫藏發財水」，瓶身小金馬搭配土地公、土地婆發送紅包圖像，象徵金馬年迎新開運，招財又進寶，期盼大家新的一年都能「金馬迎春，財運滿分」，數量有限，贈完為止。

土地銀行為100％國營專業銀行，深獲民眾信賴，除了提供優質房貸服務外，也提供理財諮詢，協助客戶成家之餘亦能持續穩健累積財富，不論是基金、債券、保險或黃金存摺等商品都能在土地銀行一站購足，透過專業建議協助客戶落實退休理財規劃及財富傳承的人生課題。

土地銀行表示，秉持「土銀守護、安心理財」核心精神，誠摯邀請民眾於歡慶節日之餘蒞臨土地銀行各營業據點洽詢理財業務，在新的一年投資策馬揚鞭、財運奔馳。