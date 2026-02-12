凱基銀行愛心捐款平台助社福 二手義賣為弱勢募年菜

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基銀行愛心捐款平台協助社福團體成效卓越，將環境永續結合公益，二手義賣為弱勢團體募年菜。凱基銀行／提供
為了讓弱勢朋友能在寒冬中過個好年，農曆年前凱基金控集團員工，透過凱基銀行官網的愛心捐款平台，響應伊甸「愛圍爐」活動，短短兩周內為伊甸基金會募集到可提供逾260位身心障礙及弱勢朋友暖心圍爐的經費，這亦是凱基金控集團連續兩年響應「愛圍爐」活動。

除此之外，凱基銀行愛心捐款平台去（2025）年共協助103家社福機構，處理逾26萬筆捐款，累積捐款金額超過3.5億元，更創下歷年新高，為社福機構省下78%捐款手續費，讓社福團體擁有更多資源用於照顧受助族群。

今年農曆年前凱基金控集團員工，不僅透過凱基銀行官網的愛心捐款平台，捐款響應伊甸「愛圍爐」之外，更結合公益與環境永續的概念，參與緯來電視網主辦的2026「-1111循寶夠物節」活動。集團同仁捐出小家電、3C用品、衣物、包包、飾品及文具用品等愛心物資進行義賣，共募集近400件物品。

活動當天也在志工同仁努力叫賣聲中，讓每一件物品都能順利被再次珍惜，達到資源循環利用，活動收入全數響應伊甸「愛圍爐」服務經費。而在伊甸基金會工作同仁與志工們的協助下，不僅準備豐盛的年菜，也送給每一位參與圍爐的朋友一份寒冬溫暖禮，讓他們在寒冷的冬天，感受到凱基人的溫暖。

凱基銀行2020年於官網打造安全及便利的愛心捐款平台，協助提供模組化系統資源予社福團體免費使用，讓社福團體可快速地建置便捷、安全的線上捐款機制，藉此提升民眾捐款意願。同時凱基銀行更協助社福機構降低線上捐款手續費成本，讓社福團體擁有更多資源用在照顧受助族群上，以具體的作為回應聯合國永續發展目標SDGs 10的減少不平等，讓社會的弱勢族群能充分獲得社會各界的資源，同時建構更完善的公益生態圈，去年也獲《The Asset》（財資雜誌）Best Digital CSR Project（最佳數位CSR專案獎）的肯定。

凱基銀行未來將秉持永續發展的理念及長期關懷弱勢族群與社會企業的需求，持續透過各項核心業務，提供友善並永續的金融協助，期盼創造最大的社會效益、回饋社會。

