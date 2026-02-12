馬年存美股！「富邦AI PRO」 春節不打烊

迎接馬年新春，富邦證券宣布「海外股票服務不打烊」，讓投資人在台股休市期間，仍能即時佈局海外市場、掌握全球投資契機。為助投資人搶先啟動開春投資布局，富邦證券同步推出多項新春優惠活動，鼓勵投資人於春節期間持續累積海外資產。

富邦證券表示，自2月13日至2月21日推出「春節期間交易美股滿額送」活動。活動期間，投資人透過「富邦 AI PRO」交易美股整股，累計成交金額達3萬美元，前888名每人可獲得888 mo幣回饋。888諧音「發發發」，象徵「馬上有錢」的吉利寓意，讓投資人在春節期間存美股、享回饋，為新一年投資開出好彩頭。

除既有投資人外，富邦證券亦同步推出專為理財新手規劃的「新戶首航美股 限時尊榮禮遇」活動。自即日起至2026年底，新戶於「富邦AI PRO」平台買賣美股整股，每月累計成交5萬美元以內皆可享有手續費優惠，富邦證券期盼在馬年開春，協助投資新手降低進場成本，穩健開展海外投資布局。

在多元商品布局方面，富邦證券更推出備受矚目的「財管商品交易滿額抽」活動。即日起至4月30日止，投資人只要交易海外股、海外債或壽險商品達指定門檻，即有機會抽中頭獎「雙人直飛歐洲觀賞F1賽車套裝行程」，親身體驗國際賽事的極速魅力；二獎則為「日本福岡豪華雙人遊」，入住頂級麗思卡爾頓酒店，為投資旅程增添精彩回憶。

為協助投資人跨越時差與資訊門檻，富邦證券「富邦 AI PRO」App提供免費美股即時報價、AI 財報重點摘要，以及美國13F機構投資人持倉資訊。透過 AI 技術輔助，投資人不必通宵盯盤，也能掌握企業財報重點與專業機構的調倉動向。

展望2026年投資新局，富邦證券將持續以數位工具與創新服務，協助投資人降低資訊落差、提升決策效率，陪伴客戶在年度理財馬拉松中穩健前行、贏在起跑點。