年前先領一波利息 樂天銀行祭出台幣15%優利紅包

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

春節臨近，純網銀樂天銀行祭出年前即可搶先享有靈活的高利選擇，特別推出「新戶10天期年利率15%優利方案（上限臺幣5萬元）」，活動一路至4月底，只要在4月29日前完成核准開戶，就能享有。

此外，春節期間紅包往來與聚餐活動頻繁，資金流動性需求頻繁。樂天國際銀行表示，祭出新戶專享2.8%優利活儲，開戶隔日至次月底止享臺幣五萬元內隨存隨領、免解任務。這種「靈活型」的收息機制，讓客戶在應付年節開銷的同時，帳戶餘額，變得更具優裕。本活動預計進行至本年4月30日止。

樂天銀行表示，歲末年初是整理資產的最佳時機，透過「短高利、長活儲」的聰明配置，趕在農曆年前完成資金佈局，不僅能為資產精準卡位，更能在除夕前搶先開啟全年的財運紅利。

