保誠人壽把握手機投保熱潮 網路投保旅平險守護海外出行

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

奔向馬年的新春假期，保誠人壽持續秉持以客為本的精神，貼心服務不打烊，更順應民眾使用手機的習慣，提供便捷的投保方式，讓採買年貨、或春節出遊的消費者，都能以生活化的保險商品獲得安心保障。另外為了讓消費者於春節假期有需要時能獲得即時協助，保誠客戶服務專線維持專人服務，讓保戶安心過好年。

即將春節連假，不論是出門採買年貨、或是連假期間返鄉與出遊，搭乘計程車成為不少民眾的交通選擇。保誠人壽攜手 55688 台灣大車隊推出業界首創的訂閱式投保服務「行車保護傘」，讓消費者可透過55688台灣大車隊AAPP一鍵訂閱，簡單幾個動作即可完成規劃保障。成功訂閱後，每次使用55688台灣大車隊叫車時，即可自由選擇是否啟動保障，每趟車程平均保險費僅需一元，即可享有百萬保障，為春節出行增添一層安心防護。即日起至 2026 年 5 月 11 日止，完成訂閱投保並於活動期間內啟動保障一次，即可參加 55688 台灣大車隊舉辦的雙週抽獎活動。

因應春節期間出遊人潮增加，保誠人壽網路投保服務不中斷，民眾只要透過手機，即可隨時完成旅平險投保，即使在前往機場途中，也能在保誠人壽網路投保平台快速完成投保。消費者可透過試算工具，依不同旅遊地區與保險期間天數，迅速計算所需保費，並可視自身需求，加購傷害醫療、海外突發疾病，以及業界獨有、專為海外交通與自駕需求設計的多元附約，使用手機即可完成試算與投保，最快一小時即可生效。

保誠人壽亦將春節出遊情境融入保障設計，例如民眾搭乘 55688 前往機場時，上車即可透過啟動行車保護傘獲得保障；而在前往機場途中，若在查詢行程時想起尚未投保旅平險，也能立即透過保誠人壽網路投保平台完成投保。返國後再搭乘 55688 回家。從出門上車、出國旅遊到返家途中，皆能享有一路到位的完整保障。

為確保保戶服務不間斷，保誠人壽客服專線0809-0809-68將於春節期間指定時段註1由專人接聽，線上平台「保戶e點通」查詢保單、申請借款的功能24小時開放服務；除此之外，保戶可以透過保誠人壽官方網站、網路投保網站、LINE官方帳號或是FB粉絲團，依個人習慣選擇不同管道，洽詢智能客服「保寶」，獲得即時的協助。

保誠人壽以客為本，時刻了解消費者生活習慣，以碎片化及生活化的保險商品，把保障規劃融入日常生活場景，在金馬年繼續以人生夥伴的角色，為消費者帶來安心守護。

