春節前出口商拋匯需求 新台幣早盤強升逾1角
春節前出口商拋匯需求支撐下，新台幣今天延續升勢，開盤後匯價衝破31.4元關卡，最高升抵31.379元，強升逾1角。
匯銀人士指出，美元指數偏弱盤整，有利亞幣反彈，又逢農曆年前出口商拋匯需求湧現，助攻新台幣走強，不過預期央行應該還是會適時踩煞車。
台股金蛇年大漲萬點，昨天亮麗封關，外資大舉匯入，帶動新台幣匯率強勢突破31.5元關卡，新台幣今天早盤再展凌厲升勢，以31.47元開盤，隨後持續走揚，觸及31.3元價位。
