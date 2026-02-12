國泰世華銀行邀貝萊德全球投資委員會主席 Rieder 談2026年市場展望

全球市場過去一年受關稅協議、地緣政治風險及通膨壓力影響，為全球經濟增添新的變數。為提供客戶具前瞻性的投資視角，國泰世華銀行延續集團深耕資產管理及強化國際合作的策略，繼2024年11月首次邀約之後，日前再次邀請到貝萊德（BlackRock）全球投資委員會主席，同時身兼貝萊德全球固定收益投資長及環球資產配置投資團隊主管Rick Rieder，針對市場關鍵議題進行對談，協助投資人掌握前瞻趨勢，有興趣的民眾透過國泰世華銀行官方YouTube頻道線上觀看。

這次為國泰世華銀行與Rick Rieder的第二次深度合作，突顯國泰世華銀行積極與全球頂尖資產管理機構接軌，為台灣投資人引入國際級觀點。對談由國泰投信投資長蔡宜芳主持，Rick Rieder從總體經濟與市場結構切入，解析投資人在2026年應關注的關鍵指標，包括股市估值與基本面是否出現轉向、固定收益投資機會與風險，以及AI、黃金等多元資產在投資組合中的角色。

Rick Rieder也分享如何在高度不確定的環境中，透過資產配置與風險管理，提升投資組合的韌性。此外，面對美國期中選舉等議題，Rick Rieder亦就可能對資本市場造成的影響提出觀察。

Rick Rieder曾於2024年11月首度參與國泰世華銀行舉辦的《全球投資趨勢論壇》，獲得客戶高度迴響。此次，國泰世華銀行率先掌握Rick Rieder旋風訪台的難得機會，邀請分享對全球市場的前瞻投資洞察與資產配置視野。

國泰金控做為台灣最大資產管理業者之一，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，發展資產管理成為集團在銀行、保險外的第三事業引擎，推出具前瞻性的資產配置解方，推動台灣躍升亞洲資產管理中心。延續集團策略，這次對談由國泰世華銀行與國泰投信共同策動，國泰世華銀行秉持「以客戶為中心」的經營理念，深耕財富管理服務，透過與全球頂尖資產管理機構合作，