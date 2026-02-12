新春限定 旅平險「馬來旺」上市

2025年1至11月國人出國人次已突破1,700萬，年成長率達12%，再創歷史新高。隨著2026年農曆馬年即將到來，旺旺友聯保險即日起推出新春限定旅平險專案「馬來旺」，提供國人更完善的旅遊保障選擇。

旺旺友聯說明，今年出國人潮自12月底大學生開始放假即展開第一波，較往年提早約半個月；隨著1月下旬中小學寒假到來，預估2026年第1季出國人數可望再創近年新高。

旺旺友聯指出，依2025統計數據，日本仍為國人出國首選，惟近期海外旅遊意外事件頻傳，例如國人在滑雪場發生意外緊急送醫，亦有旅客於海外搭乘纜車時發生不幸身故事故，突顯旅遊保障的重要性。「馬來旺」旅平險除提供800-900萬元意外保險金，亦涵蓋「法定傳染病」醫療，並升級班機延誤保障，於保期內最高可理賠3.2萬元。

此外，旺旺友聯於2026年全新引進「班機延誤追蹤」機制，投保時登錄去回航班資訊，若發生延誤即主動發送簡訊通知，保戶僅需上傳登機證及帳戶資料即可完成理賠申請。另免費加送海外緊急救援服務，不需登入會員，每位保戶最高可享有5萬美元的救援保障。