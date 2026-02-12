高巿交易翻新 李鎮宇：美日對日圓過度貶值容忍度下降

日本首相高市早苗的「高市交易」要怎樣理解才正確？台新新光金控首席經濟學家李鎮宇強調，新高市經濟學的核心並不在「撒錢」，而是「政策結構調整」，在匯率上美日對日圓過度貶值的容忍度都可能下降，他也估計日圓的匯率區間接下來應該會在150到155兌1美元之間。

李鎮宇認為，把「自民黨大勝」與「股市大漲、日圓貶值、長端殖利率上升」這三個交易畫上等號，這其實是一種膝反射式的舊交易思維，而非新的政策判斷。傳統的「高市交易」邏輯簡單，作風簡單粗暴，單向押注財政擴張，全面做多日股，但現在已經不同。就以匯市為例，李鎮宇分析，市場原先預期高市政府將繼續財政擴張、容忍貨幣寬鬆，因此站在看空日圓的一側，然而，選舉結果反讓新內閣的政策選擇更具彈性，若高市與財務省對匯率政策採取更協調的立場，美日對日圓過度貶值的容忍度都可能下降，所以選後三天，日圓意外升值，已由157兌1美元升至152附近。

李鎮宇強調，日本市場未來的主題將是「長期配置」而非「一次性行情」。在日股方面，日股可能步上美股後塵，呈現結構性分化，軍工、防衛科技、先進半導體、以及關西再開發等具國策與安全敘事的族群，將持續吸引資金流入並獲得更高評價。他也對比，涉足防衛電子的三菱重工等股價在選後上漲逾6-8%，消費與內需相關的零售族群則普遍回檔約1%至3%，這與選前「全面做多日本」的情緒迥然不同。

就債市而言，市場原先的共識是「赤字擴張＝長端利率上行＝日債下跌」，李鎮宇則認爲，若高市政府展現中期財政紀律、並將重點放在提高潛在成長率而非單純刺激需求，則債市的風險溢酬存在收斂空間。以現在高市內閣的高席次與高支持度，並不需要為了做而做，甚至一些選前被競爭政黨拱上去的錢坑政策，例如暫停徵收消費稅兩年，都不見得有非兌現不可的壓力。他指出，30年期日債殖利率自選前的3.57%回落至3.5%，顯示市場正在重新定價新內閣的政策可持續性。