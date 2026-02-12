金蛇台股封關日 通貨發行額突破4.24兆元

金融業使用AI雖然有助於業務及管理推展的效率，卻令金融業從業人員憂心工作權不保，根據聯合報數位版取得全國金融業聯合工會（簡稱全金聯）專門針對受雇人數超過3000人的中大型民營銀行所做的「金融業AI影響研究」調查報告，相關結果已顯著反映從業人員的憂慮，AI搶走銀行員的金吃飯碗恐怕已是現在進行式。

2026-02-12 09:00