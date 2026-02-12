金蛇台股封關日 通貨發行額突破4.24兆元
本周一（2月9日）起各大銀行陸續啟動農曆年前的新鈔兌換作業，在民眾換鈔、提領現金需求將進一步推升，央行最新統計通貨發行量至11日，再創新高達4.24兆元，較上周五增加799億元，若相較於1月底，則更大幅增加1,715億元。
台股加權指數自金蛇年封關站上「3萬3」開頭的歷史新高，上市櫃市場成交金額也長期維持在「兆元」等級，顯示市場資金動能充沛、熱度不減。除了股市表現亮眼，通貨發行數字同樣反映出資金活絡現象。
央行因應春節連假期間民眾跨行提款與轉帳需求大增，己責成銀行備妥充裕資金，今年預估留存金額亦超過5,000億。
