台積電引領台股頻創新高怎麼辦？兩大策略掌握多頭行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台新新光金控旗下元富證券指出，在台積電（2330）的引領下，推升台股站上33,000點讓蛇年亮麗封關，為市場注入一劑強心針。面對高檔震盪的市場環境，建議投資人可秉持「紀律投資」、「分散配置」兩大策略，掌握多頭行情。

為協助投資人更有效率達成投資目標，元富證券的「好富投 APP」，整合存股、台美股交易、ETF 與多元投資工具，全面升級數位投資體驗，協助投資人以更系統化方式執行長期理財策略。對於想存股的投資人，則可透過「存才富」理財平台，執行定期定額存股，統計自2014年推出存股服務後，累計已經陪伴近32萬人次執行存股與資產配置，「存才富」理財平台更榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品類」全國首獎，展現元富證券在金融科技與投資服務上的創新實力。

根據統計，「好富投 APP」上線以來，整體存股交易量已大幅成長 121%；進一步觀察使用行為發現，在美股多頭行情及ETF熱潮驅動下，近期以「存美股」、「月配息 ETF」及「高股息 ETF」等主題成長最為顯著，顯示在高檔震盪格局下，投資人已逐步由追逐單一權值股，轉向更具韌性的多元化配置策略。

為回饋投資人支持，元富「好富投 APP」推出《馬到富來 好富投開運大賞》活動，結合沉浸式互動遊戲機制，投資人只要完成登入、存股、股票申購及台美股交易等指定任務，即有機會獲得獎項。即日起至115年 3 月 31 日止，首次登入最高可領取百元紅

（100 元手續費抵用金），每月限量 4,300 名；每月達成指定成就，還可參加「彩蛋紅包」抽獎遊戲，即時抽出 500元、200元 或 100 元手續費抵用金（每月贈品數量1,000 名）。

