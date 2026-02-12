台幣爆量升 逼近31.4元

農曆年前資金行情升溫，外資連續兩日大舉買超台股逾500億元，封關前三個交易日累計買超金額高達1,328億元，強勁資金動能同步推升新台幣匯價走強。

新台幣昨（11）日收在31.478元，升值7.2分，成交量放大至32.29億美元，盤中一度升抵31.4元附近，創近期波段新高。匯銀估外資匯入約16億美元。

新台幣匯價在本周合計升值2角，昨收盤價31.478元創2月以來新高價，匯銀估，外資熱錢集中在近三個交易日流入，估匯入約37億美元。

市場原先預期封關當日外資操作將趨於保守，僅進行小幅部位調整，未料買盤力道再度超出預期，單日買超金額再逾500億元，顯示外資抱股過年的態度轉趨明朗。熱錢匯入帶動外匯市場美元賣壓加重，匯價盤中震盪幅度擴大至1.26角。

匯銀人士指出，外資昨天下午明顯加大美元拋售力道，匯價一度逼近31.4元關卡。為避免單日波動過度擴大，央行尾盤進場調節，主要成交區間落在31.41至31.43元。匯銀表示，央行調節目的在於抑制短線失序波動，並非固守特定價位，以避免市場在年關前形成單向預期。

另一方面，《經濟學人》最新公布的「大麥克指數」再度點名新台幣遭低估，也為升值預期增添話題。央行則回應，匯率由市場供需決定，影響因素涵蓋資本移動、經濟基本面與金融情勢，並非單一商品價格可完整衡量。

匯銀主管預期，隨著台股進入長假模式，未來兩個交易日匯市成交量將明顯縮減，新台幣走勢將回歸實質資金流與央行穩定機制主導。