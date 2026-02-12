快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

彰銀2025年獲利兩位數成長 寫新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰化銀行召開2026年全行行務會議，由董事長胡光華（前排左六）主持，總行及海內外分行高階主管齊聚一堂，共同策勵年度營運大計，左七為總經理簡志光。彰銀／提供
彰銀（2801）獲利邁向新里程碑。彰化銀行昨（11）日召開2026年度全行行務會議，同步揭露2025年營運成果，稅前、稅後純益齊寫史上新高，在景氣放緩與市場波動下仍繳出雙位數成長成績單，成為今年公股銀行體系中最受矚目的焦點。

彰銀2025年稅前盈餘達211.1億元、年增15%，稅後純益177.7億元、年增18.9%，雙雙刷新紀錄，每股純益（EPS）1.51元。獲利成長幅度優於市場預期，顯示核心業務動能持續發酵。

資產品質同步維持高檔，逾放比僅0.16%，續處歷史低水準，呆帳覆蓋率穩健，顯示彰銀不僅賺得多，更守得住風險，在擴張與控管間取得平衡。

彰銀董事長胡光華表示，亮眼成績來自全行方向一致、策略清楚、執行到位與團隊齊心的成果。

即使面對全球金融環境高度變動，彰銀仍在風險控管與法令遵循的基礎上，穩步擴大業務動能，成功交出一張兼顧獲利成長與資產品質的成績單。

展望2026年，彰銀提出「展翅高飛、再創新局」作為年度主軸，呼應政府「雙翅膀策略」，由企業金融與個人金融雙引擎驅動成長。經營策略聚焦「優結構、擴利差、深協作、穩體質」四大核心，目標在於強化資金運用效率、擴大利差空間並深化客戶關係。

企業金融方面，將加碼中小企業放款、聯貸主辦及海外放款布局，同步提升外幣與活期性資金比重，以強化淨利息收益。

個人金融則鎖定理財型房貸、個人信貸與高資產客群經營，並規劃將前線理專人力擴增至500人。隨財富管理與信貸業務規模放大，可望帶動利息收入與手續費收入雙軌成長。

在永續與數位轉型方面，彰銀持續名列永續金融與公司治理評鑑前段班，並加速優化行動銀行與線上服務體驗，導入AI智能助理簡化作業流程，提升整體營運效率。

彰化銀行強調，未來將在穩健風控、內控制度與公平待客的基礎上，持續精 進經營體質，以更高的格局與更強的執行力，攜手全體員工與客戶，共同開創下一個百年的新篇章。

