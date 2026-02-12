快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

六壽險1月新約保費創高 估逾1,100億元 年增九成

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導
壽險業喜迎開門紅。 聯合報系資料照
壽險業喜迎開門紅。 聯合報系資料照

壽險業喜迎開門紅。根據各公司公告數據顯示，除了南山人壽尚未公布外，其他五大壽險2026年1月新契約保費（FYP）合計為1,042.3億元，預估加計南山人壽，新契約保費將突破1,100億元，創下史上新高，較去年同期成長逾九成。

其中，國泰人壽單月新契約保費突破300億元，富邦人壽、新光人壽則超過200億元大關。

五大壽險1月新契約保費成績單出爐，國泰人壽新契約保費達368.4億元，年成長107%，強占第一；富邦人壽單月新契約保費210.1億元，年成長47%，排名第二；新光人壽新契約保費收入達202.6億元，年增191%；台灣人壽新契約保費收入達164億元，年增277.4%，成長率排名第一；凱基人壽新契約保費收入達97.2億元，年增64.7%。五大壽險新契約保費收入合計為1,042.3億元，表現皆相當亮眼。

國泰人壽指出，1月新契約保費表現佳，主要原因投資環境佳，客戶對投資型保單具信心，且連結專家代操類全委帳戶、月撥回機制接受度佳，再加上新類全委帳戶募集等因素，帶動投資型商品新契約保費成長明顯。另同時面對超高齡社會趨勢，國泰人壽持續推出多元A&H等保障型商品，滿足客戶保障需求。展望2026年，國泰人壽因應IFRS 17，持續推出貼近保戶多元需求的A&H等保障型商品，以持續厚實CSM（合約服務邊際）。另在投資市場持續熱絡，及美元降息議題仍存在下，投資型及利變型商品今年亦可維持一定的表現。

富邦人壽1月亦有亮眼表現，而在新契約保費210.1億元中，分紅保單銷售約140億元，占比達六成，富邦人壽指出，今年仍以分紅保單為主力，但會盡力拉高美元商品占比，全年新契約保單目標1,230億元，分紅保單保費目標為675億元。

新壽指出自1月1日合併後，業績開門紅，業務員通路團隊貢獻近五成業績、自有銀行保險通路超過二成業績。

保費 業績 帳戶

延伸閱讀

南山人壽美元固定利率保單受青睞 提供「以不變應萬變」新選擇

風向變了…009816成「避稅神隊友」：現金流一進來就被課稅太傷、補充保費繳到心痛

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

三大外商按讚今年市場 壽險新契約保費看增20%

相關新聞

六壽險1月新約保費創高 估逾1,100億元 年增九成

壽險業喜迎開門紅。根據各公司公告數據顯示，除了南山人壽尚未公布外，其他五大壽險2026年1月新契約保費（FYP）合計為1...

彰銀2025年獲利兩位數成長 寫新高

彰銀獲利邁向新里程碑。彰化銀行昨（11）日召開2026年度全行行務會議，同步揭露2025年營運成果，稅前、稅後純益齊寫史...

壽險投資國外公債 將設信評門檻

壽險業投資國外政府公債，將首度設下信用評等門檻。金管會研擬修法，未來主權債須達「投資等級」才可投資，若遭降為非投資級，不...

台幣爆量升 逼近31.4元

農曆年前資金行情升溫，外資連續兩日大舉買超台股逾500億元，封關前三個交易日累計買超金額高達1,328億元，強勁資金動能...

央行宣布春節ATM跨行提款、轉帳暨新鈔兌換相關措施

央行公布，為確保今年春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作措施：

別踩地雷 財金公司提醒春節使用 ATM 五大注意事項

115年農曆春節連續九天假期（115年2月14日至2月22日），財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM五大注意事項...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。