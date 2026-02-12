壽險投資國外公債 將設信評門檻

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

壽險業投資國外政府公債，將首度設下信用評等門檻。金管會研擬修法，未來主權債須達「投資等級」才可投資，若遭降為非投資級，不得加碼，並須提列預期信用損失。此舉被視為回應哥倫比亞曝險爭議後的監理補強。

壽險業者坦言，海外債投資仍以公司債與金融債為大宗，占比約八成，公債僅一至二成，短期衝擊有限；但部分新興市場國家公債恐因此被排除，投資版圖勢將收斂。

據金管會統計，截至2025年11月底，金融業對哥國曝險1,393.2億元，其中壽險業占1,385.1億元，幾乎全數承擔，且以主權債及國營石油公司債為主；南山人壽單一曝險629.1億元，占比達45%。

金管會規劃三管齊下：第一，比照金控揭露制度，按季公布整體保險業各國別曝險；第二，明定主權債須達一定信用評等，並建立降評後的資本與提列機制；第三，持續依國際情勢動態調整監理措施，確保清償能力。

