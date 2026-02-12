壽險投資國外公債 將設信評門檻
壽險業投資國外政府公債，將首度設下信用評等門檻。金管會研擬修法，未來主權債須達「投資等級」才可投資，若遭降為非投資級，不得加碼，並須提列預期信用損失。此舉被視為回應哥倫比亞曝險爭議後的監理補強。
壽險業者坦言，海外債投資仍以公司債與金融債為大宗，占比約八成，公債僅一至二成，短期衝擊有限；但部分新興市場國家公債恐因此被排除，投資版圖勢將收斂。
據金管會統計，截至2025年11月底，金融業對哥國曝險1,393.2億元，其中壽險業占1,385.1億元，幾乎全數承擔，且以主權債及國營石油公司債為主；南山人壽單一曝險629.1億元，占比達45%。
金管會規劃三管齊下：第一，比照金控揭露制度，按季公布整體保險業各國別曝險；第二，明定主權債須達一定信用評等，並建立降評後的資本與提列機制；第三，持續依國際情勢動態調整監理措施，確保清償能力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。