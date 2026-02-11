快訊

站上獲利高峰後 彰銀下一步拚什麼？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
圖為彰銀總行外觀。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
彰銀（2801）2025年獲利攀頂後，2026年經營主軸正式定調。在獲利高基期與降息循環下，彰銀將以企金擴張、個金升級為雙引擎，從衝規模轉向優化利差與手收結構，要拚獲利續航力，而非單年高峰。

彰銀2025年稅前盈餘211.17億元、年增15.06%，稅後純益177.75億元、年增18.93%，同寫史上新高，每股稅後純益1.51元。逾放比維持0.16%低檔水準，在擴張同時守住資產品質，為下一階段布局預留空間。

彰銀11日召開行務會議，擬具經營共識，更明確端出2026年企金、個金雙引擎戰略。

首先是企業金融，彰銀將擴大中小企業放款、強化聯貸主辦角色並加碼海外授信，同步提升外幣與活期性資金比重，改善資產負債結構，強化淨利息收益穩定度。核心不在單純衝量，而在拉高利差品質。

個人金融則啟動升級工程，聚焦理財型房貸、個人信貸與高資產客群經營，理專人力將擴增至500人。透過提升財富管理滲透率與產品組合優化，擴大手續費收入占比，打造利息與手收並進的第二成長曲線。

在數位與營運效率方面，彰銀持續導入AI應用與流程優化，提升人均產值並降低營運成本；永續金融布局也同步深化，拓展中長期授信。效率提升與收入多元化，成為支撐獲利結構的重要基礎。

整體來看，彰銀已從「創高年」跨入「續航年」。當2025年寫下高峰紀錄，2026年真正的關鍵，在於雙引擎策略能否在利率變數下穩住利差、放大手收，讓歷史新高轉化為常態成長。

彰銀 彰化銀行
