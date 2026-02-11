喜迎開門紅！六大壽險元月新契約保費創新高 估突破1,100億元

壽險業喜迎開門紅。根據各公司公告數據顯示，除了南山人壽尚未公布外，其他五大壽險2026年1月新契約保費（FYP）合計為1,042.3億元，預估加計南山人壽，新契約保費（FYP）將突破1,100億元，創下史上新高，較去年同期成長逾九成。其中，國泰人壽單月FYP突破300億元，富邦人壽、新光人壽則超過200億元大關。

五大壽險1月新契約保費成績單出爐，國泰人壽新契約保費達368.4億元，年成長107%，強占第一；富邦人壽單月新契約保費210.1億元，年成長47%，排名第二；新光人壽新契約保費收入達202.6億元，年增191%；台灣人壽新契約保費收入達164億元，年增277.4%，成長率排名第一；凱基人壽新契約保費收入達97.2億元，年增64.7%。五大壽險新契約保費收入合計為1,042.3億元，表現皆相當亮眼。

國泰人壽指出，1月新契約保費表現佳，主要原因投資環境佳，客戶對投資型保單具信心，且連結專家代操類全委帳戶、月撥回機制接受度佳，再加上新類全委帳戶募集等因素，帶動投資型商品新契約保費成長明顯。另同時面對超高齡社會趨勢，國泰人壽持續推出多元A&H等保障型商品，滿足客戶保障需求。展望2026年，國泰人壽因應IFRS 17，持續推出貼近保戶多元需求的A&H等保障型商品，以持續厚實CSM。另在投資市場持續熱絡，及美元降息議題仍存在下，投資型及利變型商品今年亦可維持一定的表現。

富邦人壽1月亦有亮眼表現，而在新契約保費210.1億元中，分紅保單銷售約140億元，占比達六成，富邦人壽指出，今年仍以分紅保單為主力，但會盡力拉高美元商品占比，全年新契約保單目標1,230億元，分紅保單保費目標為675億元。

新光人壽指出自1月1日合併後，公司在眾人齊心協力之下，開門紅業績表現亮眼，業務員通路團隊貢獻了接近5成的業績、自有銀行保險通路貢獻了超過2成的業績，皆超越原先設定的預期目標。其中，以商品類型來看，利變商品及投資型保單皆超越原先目標，貢獻了開門紅亮眼的成果。2026年預期外幣利變及A&H商品創造高CSM仍為主力，而投資型保單及分紅商品的銷售則會逐漸提升到整體FYP三成的占比，使新光人壽之銷售商品更加多元化。

凱基人壽則指出，展望2026年公司將聚焦外幣及投資型商品，並審慎樂觀看待市場穩健成長。