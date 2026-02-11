快訊

彰化杏壇震撼！痟貪幼兒園名師主任疑超收學費私吞 檢方聲押獲准

當庭下跪只求判死毒駕女 殉職所長家屬如願…落淚鞠躬致謝

喜迎開門紅！六大壽險元月新契約保費創新高 估突破1,100億元

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北即時報導

壽險業喜迎開門紅。根據各公司公告數據顯示，除了南山人壽尚未公布外，其他五大壽險2026年1月新契約保費（FYP）合計為1,042.3億元，預估加計南山人壽，新契約保費（FYP）將突破1,100億元，創下史上新高，較去年同期成長逾九成。其中，國泰人壽單月FYP突破300億元，富邦人壽、新光人壽則超過200億元大關。

五大壽險1月新契約保費成績單出爐，國泰人壽新契約保費達368.4億元，年成長107%，強占第一；富邦人壽單月新契約保費210.1億元，年成長47%，排名第二；新光人壽新契約保費收入達202.6億元，年增191%；台灣人壽新契約保費收入達164億元，年增277.4%，成長率排名第一；凱基人壽新契約保費收入達97.2億元，年增64.7%。五大壽險新契約保費收入合計為1,042.3億元，表現皆相當亮眼。

國泰人壽指出，1月新契約保費表現佳，主要原因投資環境佳，客戶對投資型保單具信心，且連結專家代操類全委帳戶、月撥回機制接受度佳，再加上新類全委帳戶募集等因素，帶動投資型商品新契約保費成長明顯。另同時面對超高齡社會趨勢，國泰人壽持續推出多元A&H等保障型商品，滿足客戶保障需求。展望2026年，國泰人壽因應IFRS 17，持續推出貼近保戶多元需求的A&H等保障型商品，以持續厚實CSM。另在投資市場持續熱絡，及美元降息議題仍存在下，投資型及利變型商品今年亦可維持一定的表現。

富邦人壽1月亦有亮眼表現，而在新契約保費210.1億元中，分紅保單銷售約140億元，占比達六成，富邦人壽指出，今年仍以分紅保單為主力，但會盡力拉高美元商品占比，全年新契約保單目標1,230億元，分紅保單保費目標為675億元。

新光人壽指出自1月1日合併後，公司在眾人齊心協力之下，開門紅業績表現亮眼，業務員通路團隊貢獻了接近5成的業績、自有銀行保險通路貢獻了超過2成的業績，皆超越原先設定的預期目標。其中，以商品類型來看，利變商品及投資型保單皆超越原先目標，貢獻了開門紅亮眼的成果。2026年預期外幣利變及A&H商品創造高CSM仍為主力，而投資型保單及分紅商品的銷售則會逐漸提升到整體FYP三成的占比，使新光人壽之銷售商品更加多元化。

凱基人壽則指出，展望2026年公司將聚焦外幣及投資型商品，並審慎樂觀看待市場穩健成長。

保費 壽險
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南山人壽美元固定利率保單受青睞 提供「以不變應萬變」新選擇

風向變了…009816成「避稅神隊友」：現金流一進來就被課稅太傷、補充保費繳到心痛

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

三大外商按讚今年市場 壽險新契約保費看增20%

相關新聞

央行宣布春節ATM跨行提款、轉帳暨新鈔兌換相關措施

央行公布，為確保今年春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作措施：

別踩地雷 財金公司提醒春節使用 ATM 五大注意事項

115年農曆春節連續九天假期（115年2月14日至2月22日），財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM五大注意事項...

公勝保經去年捐款破千萬元 公益影響人次逾5.6萬人

保經業者公勝保險經紀人（6028）11日公布2025年度公益成果數據，全年捐款總金額突破新台幣1,100萬元，公益影響人...

壽險業海外投資 金管會將加入公債信評限制

立委要求金管會必須對壽險業的海外投資加強控管，金管會今日向財委會提出專案報告，將提出三大新對策，其中將加入對公債的信用評...

南山壽「三個定」 穩住保戶資產

全球關稅戰、地緣政治風險、各類資產價格持續攀高，讓今年的投資市場充滿變數，加上美國聯準會主席5月即將換人，新任主席是否加...

中信金躍全球500大品牌

國際權威品牌價值評鑑機構《Brand Finance》日前揭曉「2026年全球500大品牌價值調查」榜單，中國信託金控首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。