彰銀：新年聚焦高資產客群 理專人力增至500人

彰化銀行今天召開年度行務會議，宣告新年將持續加大對中小企業放款、聯貸主辦及海外放款布局，積極吸納外幣及活期性資金；個人金融則聚焦理財型房貸、個人信貸與高資產客群，前線理專人力規劃擴增至500人，帶動利息收入與手續費收入雙成長。

彰化銀行今天舉行115年度全行行務會議，彰銀說明，114年全年稅前盈餘達新台幣211.17億元、年成長15.06%，稅後盈餘177.75億元、年增18.93%，雙雙創下歷史新高，每股盈餘（EPS）1.51元，資產品質穩健，逾放比維持0.16%的低水準，展現穩健經營與持續成長的實力。

彰銀董事長胡光華表示，亮眼成績的背後，是全行方向一致、策略清楚、執行到位與團隊齊心的成果。即使面對全球金融環境高度變動，彰銀仍在風險控管與法令遵循的基礎上，穩步擴大業務動能，成功交出一張兼顧獲利成長與資產品質的成績單。

彰銀表示，展望新年度，將以「展翅高飛、再創新局」作為全行共同主軸，呼應政府「雙翅膀策略」，同步推動企業金融與個人金融雙引擎成長。在經營策略上，延續既有8大經營方針，並進一步聚焦為「優結構、擴利差、深協作、穩體質」4大核心策略，從強化資金運用效益、深化金流與客戶關係、提升財富管理能量等面向著手，全面優化獲利結構。

在永續與數位轉型方面，彰銀表示，近年持續名列國內永續金融與公司治理評鑑前段班，並推動行動銀行與線上金融服務優化，導入人工智慧（AI）智能助理，有效簡化行政作業流程、提升服務效率，將更多能量回饋至客戶服務與價值創造。