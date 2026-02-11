春節跨行交易備戰 央行促留足清算資金、強化ATM與系統穩定

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

因應春節連假期間民眾跨行提款與轉帳需求大增，中央銀行已請財金資訊公司督促各金融機構，於假期前預留充足跨行清算資金，確保ATM跨行提款及轉帳服務24小時順暢運作。央行表示，金融機構每年皆會於春節前一日預作資金調度，上（114）年留存金額約5,123億元，足以支應春節期間ATM跨行提款與轉帳交易金額達2,775億元、交易筆數約2,115萬筆，今年規模預計與去年相當。

央行指出，為提升系統穩定度，已請財金公司加強跨行系統維運管理。本年1月財金公司亦發函各金融機構，要求強化跨行清算資金使用情形監控；若金融機構出現臨時性緊急資金需求，可透過央行與財金公司既有的增撥清算資金機制因應，確保跨行交易不中斷。此外，財金公司將同步加強金融資訊系統維護與備援機制，以維持春節期間跨行業務正常運作。

在實體與數位服務面向，金管會亦已函請銀行公會轉知各金融機構，強化春節期間ATM補鈔作業與電子銀行服務量能，協助企業與民眾因應資金調度、提款及轉帳等需求，同時落實資訊安全防護，降低假期期間資安風險。

另為配合春節換鈔需求，央行已洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，共設置455個據點，自2月9日至2月13日辦理新鈔兌換服務。

央行也鼓勵民眾多加利用行動支付與數位轉帳方式傳遞年節祝福，例如透過手機門號跨行轉帳發送「數位紅包」，在提升便利性的同時，也有助分散實體現金提領壓力，讓春節金融服務運作更為順暢。

相關新聞

央行宣布春節ATM跨行提款、轉帳暨新鈔兌換相關措施

央行公布，為確保今年春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作措施：

別踩地雷 財金公司提醒春節使用 ATM 五大注意事項

115年農曆春節連續九天假期（115年2月14日至2月22日），財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM五大注意事項...

公勝保經去年捐款破千萬元 公益影響人次逾5.6萬人

保經業者公勝保險經紀人（6028）11日公布2025年度公益成果數據，全年捐款總金額突破新台幣1,100萬元，公益影響人...

壽險業海外投資 金管會將加入公債信評限制

立委要求金管會必須對壽險業的海外投資加強控管，金管會今日向財委會提出專案報告，將提出三大新對策，其中將加入對公債的信用評...

南山壽「三個定」 穩住保戶資產

全球關稅戰、地緣政治風險、各類資產價格持續攀高，讓今年的投資市場充滿變數，加上美國聯準會主席5月即將換人，新任主席是否加...

中信金躍全球500大品牌

國際權威品牌價值評鑑機構《Brand Finance》日前揭曉「2026年全球500大品牌價值調查」榜單，中國信託金控首...

