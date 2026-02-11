央行宣布春節ATM跨行提款、轉帳暨新鈔兌換相關措施

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行公布，為確保今年春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作措施：

(一) 為利ATM跨行提款、轉帳交易24小時順暢運作，央行已請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金。

為因應春節期間大量的跨行交易需求，每年金融機構均於春節假期前1日留存充足跨行清算資金，以支應春節連假期間跨行提款、轉帳交易24小時運作之所需。去年約留存5123億元，足以支應ATM跨行提款及轉帳等交易金額2775億元，本年預計留存金額與上年相當。

(二) 央行並請財金公司加強維護跨行系統運作，以應大眾跨行提款與轉帳之需要。

財金公司已於本年1月函請各金融機構，加強監控跨行清算資金使用情形。金融機構如有臨時性的緊急資金需求，可利用央行與財金公司增撥跨行清算資金機制辦理；另財金公司亦將加強維護其金融資訊系統，以確保跨行業務正常營運。

(三) 金管會已請金融機構注意ATM補鈔及電子銀行運作。

金管會已函請銀行公會轉知全體金融機構，加強春節期間ATM補鈔及電子銀行服務，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等金融服務之需求，並落實資訊安全防護措施。

此外，央行已洽請8家金融機構提供新鈔兌換服務，並鼓勵民眾以手機門號跨行轉帳發放數位紅包。

央行表示，已洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構選定455個據點，自2月9日至2月13日辦理新鈔兌換作業；另為推廣行動支付，央行鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號跨行轉帳發放數位紅包。

