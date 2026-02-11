輕鬆過年、放鬆身心還能賺好康 國泰人壽「FitBack健康吧」推這三招

春節過年期間9天連假，難得闔家團圓與親友聚餐難免「吃得多、動得少」，往往不小心長了一些肉，因此，國泰人壽App「FitBack健康吧」結合多項健康促進目標與任務，推出「動動走春、飲食拍拍、冥想放鬆」這3招，不僅能讓身心減輕負擔，還可以額外賺取任務值、累積兌換小樹點，讓大家在享受美食與假期的同時，還能加值健康與幸福。

第一招動動走春：每日步數7,500步，把走春變成健康行動

春節拜年、走春祈福、旅遊都是絕佳的運動機會。每天走路7,500步能促進血液循環、降低慢性病風險，於餐後走15～20分鐘，更有助穩定血糖、提升代謝，減少體重上升的風險。每天走路7,500步達標後，打開「FitBack健康吧」即可累積任務值換取小樹點，揪親朋好友一起，讓走春不只是傳統，更是健康的行動。

第二招飲食拍拍：智慧分析你的餐盤，調整健康飲食

過年餐桌上總少不了豐盛佳餚，容易不知不覺吃過量。透過「FitBack健康吧」的「飲食拍拍」飲食辨識服務，只需拍下餐點並上傳，即可獲得AI即時辨識，提供專業營養知識與飲食建議，幫助您了解餐點均衡狀況，並給出下一餐的調整方向，讓過年飲食更健康、無負擔。

第三招冥想放鬆：心理正念冥想任務，放鬆心情減壓

平日工作壓力常讓人感到焦慮與疲憊，不妨趁過年好好放鬆心情減壓。「FitBack健康吧」推出的「心理正念冥想」任務提供九大主題冥想音檔，幫助民眾只需花10分鐘聆聽，專注呼吸、放下雜念，讓心回歸平靜，輕鬆迎接新年。