中國信託證券2月12日吉時應援 發送「開運財氣袋」

隨著台股封關日以33,605點紅盤完美收官，市場氣勢如虹，成交量能活絡，全台投資人無不期待在馬年開市後能延續多頭氣勢，馬到成功、財氣大發。中國信託證券為了與民眾一同分享節慶喜悅並注入理財活力，特別策劃「中國信託證券 x 啦啦隊女孩，給你補財氣！」活動，將於2月12日周四12點的求財吉時，於台北四大營業據點同步展開。活動邀請人氣啦啦隊Passion Sisters擔任「開運大使」，親手送出象徵好運的限量贈禮，透過女孩們熱情的應援能量，帶動投資市場的春節喜氣，祝福全台民眾在新的馬年都能搶占先機，實現財富增值的願景。

本次活動的核心亮點為精心製作的「開運財氣袋」，每份福袋皆承載著滿滿的祝福，內含專為投資人準備的「馬上發財水」、「亮點金錢母」及「好運來春聯」。其中，「馬上發財水」象徵財源滾滾、遇水則發；「亮點金錢母」則代表財富生生不息，為個人財庫增添新動能；「好運來春聯」則以獨家設計祝福家戶平安、財氣亨通。中國信託證券表示，這三樣開運小物結合了傳統習俗與現代投資理財意涵，旨在傳遞「馬上有錢」的吉祥寓意。為了確保活動品質與祈福心意，全台四個指定據點將各限量供應100組，每人限領一份，送完為止。

為了營造最強大的財氣應援陣容，高人氣啦啦隊Passion Sisters將在活動當日兩兩成雙，分別進駐四大據點與民眾近距離互動。南港經紀部由「少鹽」與「維尼」坐鎮應援；忠孝分公司由「衣宸」與「桃子」迎接貴客；松江分公司邀集「瑄」與「莎莎」攜手送祝福；三重分公司則由「沛婕」與「芊芊」擔任財富大使。充滿活力的PS女孩們將以「開運大使」的身份，將象徵吉祥的「開運財氣袋」親手遞交到現場民眾手中，透過青春陽光的形象與專業親切的服務，將繁瑣的證券投資轉化為充滿溫度的品牌體驗，讓每一位到訪的民眾都能感受到馬年「財富應援、萬事如意」的熱鬧氛圍。

為了讓這份祝福得以延續至年後，中國信託證券另安排於台股開市日（2月23日）至2月26日，凡民眾登門全台十個分公司營業據點，都將贈送開運三寶（馬上發財水、亮點金錢母及好運來春聯），祝福民眾得以在投資市場上豐收獲利。回顧2025年，中國信託證券憑藉卓越的數位金融服務與深厚的專業實力，屢獲國內外財經獎項肯定；除了在業務表現亮眼外，也積極投入社會公益與體育賽事贊助，支持各項文化與體育活動，實踐企業社會責任。展望未來，更將致力於提供安全、透明且便利的投資平台，並以創新思維陪伴民眾面對市場波動，逐步實踐普惠金融願景。