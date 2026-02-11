快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

中國信託證券2月12日吉時應援 發送「開運財氣袋」

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
中國信託證券於台股封關後策辦活動，為全台民眾「補財氣」。圖／中國信託證券提供
中國信託證券於台股封關後策辦活動，為全台民眾「補財氣」。圖／中國信託證券提供

隨著台股封關日以33,605點紅盤完美收官，市場氣勢如虹，成交量能活絡，全台投資人無不期待在馬年開市後能延續多頭氣勢，馬到成功、財氣大發。中國信託證券為了與民眾一同分享節慶喜悅並注入理財活力，特別策劃「中國信託證券 x 啦啦隊女孩，給你補財氣！」活動，將於2月12日周四12點的求財吉時，於台北四大營業據點同步展開。活動邀請人氣啦啦隊Passion Sisters擔任「開運大使」，親手送出象徵好運的限量贈禮，透過女孩們熱情的應援能量，帶動投資市場的春節喜氣，祝福全台民眾在新的馬年都能搶占先機，實現財富增值的願景。

本次活動的核心亮點為精心製作的「開運財氣袋」，每份福袋皆承載著滿滿的祝福，內含專為投資人準備的「馬上發財水」、「亮點金錢母」及「好運來春聯」。其中，「馬上發財水」象徵財源滾滾、遇水則發；「亮點金錢母」則代表財富生生不息，為個人財庫增添新動能；「好運來春聯」則以獨家設計祝福家戶平安、財氣亨通。中國信託證券表示，這三樣開運小物結合了傳統習俗與現代投資理財意涵，旨在傳遞「馬上有錢」的吉祥寓意。為了確保活動品質與祈福心意，全台四個指定據點將各限量供應100組，每人限領一份，送完為止。

為了營造最強大的財氣應援陣容，高人氣啦啦隊Passion Sisters將在活動當日兩兩成雙，分別進駐四大據點與民眾近距離互動。南港經紀部由「少鹽」與「維尼」坐鎮應援；忠孝分公司由「衣宸」與「桃子」迎接貴客；松江分公司邀集「瑄」與「莎莎」攜手送祝福；三重分公司則由「沛婕」與「芊芊」擔任財富大使。充滿活力的PS女孩們將以「開運大使」的身份，將象徵吉祥的「開運財氣袋」親手遞交到現場民眾手中，透過青春陽光的形象與專業親切的服務，將繁瑣的證券投資轉化為充滿溫度的品牌體驗，讓每一位到訪的民眾都能感受到馬年「財富應援、萬事如意」的熱鬧氛圍。

為了讓這份祝福得以延續至年後，中國信託證券另安排於台股開市日（2月23日）至2月26日，凡民眾登門全台十個分公司營業據點，都將贈送開運三寶（馬上發財水、亮點金錢母及好運來春聯），祝福民眾得以在投資市場上豐收獲利。回顧2025年，中國信託證券憑藉卓越的數位金融服務與深厚的專業實力，屢獲國內外財經獎項肯定；除了在業務表現亮眼外，也積極投入社會公益與體育賽事贊助，支持各項文化與體育活動，實踐企業社會責任。展望未來，更將致力於提供安全、透明且便利的投資平台，並以創新思維陪伴民眾面對市場波動，逐步實踐普惠金融願景。

中國信託 投資理財
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中職／味全龍、韓職LG雙子啦啦隊交流 攜手深化應援文化

馬年圍爐食安 食藥署提醒復熱3招、5要2不

2026馬到成功！4大名酒推新年限定款 藝術酒標加值、入手趁現在

謝國樑送馬年1元紅包 祝福市民Horse好事接連發生

相關新聞

別踩地雷 財金公司提醒春節使用 ATM 五大注意事項

115年農曆春節連續九天假期（115年2月14日至2月22日），財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM五大注意事項...

公勝保經去年捐款破千萬元 公益影響人次逾5.6萬人

保經業者公勝保險經紀人（6028）11日公布2025年度公益成果數據，全年捐款總金額突破新台幣1,100萬元，公益影響人...

壽險業海外投資 金管會將加入公債信評限制

立委要求金管會必須對壽險業的海外投資加強控管，金管會今日向財委會提出專案報告，將提出三大新對策，其中將加入對公債的信用評...

南山壽「三個定」 穩住保戶資產

全球關稅戰、地緣政治風險、各類資產價格持續攀高，讓今年的投資市場充滿變數，加上美國聯準會主席5月即將換人，新任主席是否加...

中信金躍全球500大品牌

國際權威品牌價值評鑑機構《Brand Finance》日前揭曉「2026年全球500大品牌價值調查」榜單，中國信託金控首...

南山人壽美元固定利率保單受青睞 提供「以不變應萬變」新選擇

美國財政部重申強勢美元政策，10年期美債殖利率仍在4%以上，加上留學、旅遊等需求，國人對美元資產的配置需求依舊強勁，20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。