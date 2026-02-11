黃金交易熱 櫃買現貨單月、單日成交雙創新高
國際黃金市場近期交易熱絡，櫃買中心統計，黃金現貨交易平台今年1月成交金額達新台幣20.98億元，今年2月2日單日成交值更達6.34億元，分別創下2015年1月平台上線以來單月及單日新高。
櫃買中心主管今天在例行記者會表示，黃金以前是避險商品，但從2025年開始已成為投資型商品；目前平台計有2檔黃金現貨商品「台銀金（AU9901）」及「一銀金（AU9902）」登錄買賣，2024年日均成交金額669.44萬元，2025年攀升至3545.02萬元。
今年截至2月10日的日均成交金額已達1.43億元，累計交易人次為2.42萬；相較2025年同期的日均成交金額僅1454萬元，累計交易人次為413，成交金額與交易人次皆大幅成長。
價格方面，每台錢成交均價呈上升趨勢，2024年為0.96萬元，2025年升至1.35萬元，今年截至2月10日達1.87萬元，反映金價持續走揚。
