永豐金證推「股票引導申購」 LINE Bank 用戶自動提醒補錢、中籤

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金證券 x LINE Bank：打造你的全新投資、抽籤股票體驗。（永豐金提供）

永豐金證券宣布，獨家優先提供純網銀LINE Bank（連線商業銀行）220萬用戶股票抽籤申購全自動化服務。即日起，透過永豐金證券成熟的後端系統，自動幫LINE Bank用戶把申購股票需要的錢準時扣好，LINE　Bank也會跳通知提醒補錢、看有沒有中籤，還可享有永豐金證券豐存股與股利再投入功能，開啟金馬年紅包財富大門。

永豐金證券陪伴用戶理財成長。2025年6月首創與LINE Bank串接「定期存股」服務，提供便捷流暢數位投資體驗，這次再獨家提供LINE Bank用戶全新永豐金證券股票抽籤體驗，達到「翻轉金融，共創美好生活」集團願景。

這次純網銀與永豐金證券合作的「股票抽籤引導申購」首例，還有即時提醒功能，純網銀用戶不會再忘記補錢。用網銀APP就能抽股票，變得更輕鬆、更省心，LINE Bank為合作的首家純網銀業者。

據內部統計，近年永豐金證券電子平台股票申購件數中，30歲以下的原生數位族連5年增加，占比已逼近兩成。這次全新戰略合作，展現永豐金證券積極深化與異業夥伴連結、強化數位生態圈服務的決心。為慶賀股票抽籤新功能上線，即日至3/31止，永豐金證券推出「線上開戶超值禮」活動，完成線上開戶即送200元全家虛擬禮物卡(每月限額前3,000名)，另加贈價值688元的「豐學PRIME」30天免費體驗。

活動期間，LINE Bank用戶只要開立LINE Bank證券交割戶並綁定永豐金證券帳戶，即可獲得200點LINE POINTS回饋。綁定後，只要事先在 LINE Bank APP「股票抽籤」專區選定欲申購標的，並於交割帳戶內保留足額圈存款項，系統便會在申購期啟動時，自動完成銀行與證券端的資料對接與申購程序。

