公勝保經去年捐款破千萬元 公益影響人次逾5.6萬人

保經業者公勝保險經紀人（6028）11日公布2025年度公益成果數據，全年捐款總金額突破新台幣1,100萬元，公益影響人次逾5.6萬人次。其中，志工服務動能強勁，全年共舉辦88場志工服務，投入1,726人次、服務總時數達7,217.5小時，較前年大幅成長87.1%，顯見「公益」已深度內化，成為公勝保經內勤同仁共同的DNA。

公勝保經董事長蔡聖威表示，公勝保經深耕台灣33年，始終堅持「不只是保險，我們分享愛」的理念。2025年合作在地社福團體與學校達63間，其中陪伴19間團體至少5年以上，透過集結保險公司、內外勤同仁與保戶的實際行動，將SDGs目標轉化為具體守護力量，以「深度經營、廣度陪同」的策略，不僅落實加乘式公益理念，更在產業中建立良善的正循環生態圈。

為了持續擴大影響力，公勝保經積極創新公益專案，2025年共籌辦與響應25場創新大型公益專案，包含蛇年公益撲滿、健走、公益路跑、全台淨灘等，主題涵蓋社會關懷、運動支持、藝文推廣及環境永續議題，串聯12間社福團體、22間保險公司及公勝夥伴、民眾等，參與人次逾22,000人，透過跨界串聯，精準符合「SDG10減少不平等」與「SDG 17永續發展夥伴關係」目標，提升大眾對弱勢族群的關注，展現公益行動的倍增效益。

除了社會關懷外，公勝也回歸保險本業落實普惠金融，2025年與10間團體合作，深入校園與社區進行19場公益財商與防詐騙講座，教育對象涵蓋弱勢兒少、大專生到社會工作者與長者；內容包含理財知識、保險信託與防詐技巧，此舉不僅符合「SDG 4優質教育」目標，更展現公勝保經守護民眾資產、降低社會詐騙風險的決心。

在扎根在地公益方面，公勝保經走入各地區，2025年捐助7個公益單位與學校，業務夥伴自主捐贈逾27萬元，較前一年成長61%，除了連續21年支持高雄市興中國小「母語計畫」、連續2年支持世界展望會「籃海計畫-高雄海島巨浪隊」計畫外，面對突發災情更展現高度應變力，2025年9月花蓮光復災區受豪雨重創，近60位夥伴第一時間化身「鏟子超人」協助家園清掃，並投入100萬元支持醫療與重建，具體實踐「SDG 10消除不平等」精神。

展望未來，公勝保經將持續將公益內化為企業核心競爭力，不僅做保戶最可靠的風險守護者，更將匯集各界愛心善意與資源，實踐「不只是保險，我們分享愛」的企業初衷，朝向成為金融產業中最受信賴的標竿品牌邁進。