快訊

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

日本萬萬稅：食品消費稅歸零，會成為財政風險？

凱基證券農曆春節迎馬年 複委託讓投資布局不中斷

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券複委託交易春節期間不打烊，滿足投資人春節期間參與國際市場的需求。凱基證／提供
凱基證券複委託交易春節期間不打烊，滿足投資人春節期間參與國際市場的需求。凱基證／提供

農曆春節將至，迎接馬年到來，台股自2月11日起封關休市長達11天，然而全球市場並未同步放假。近期美股科技股波動加劇、股價明顯回檔，加上國際市場不確定性升高，讓不少投資人思考是否「抱股過年」，或如何在年假期間持續關注並參與海外市場動向，成為春節市場關注焦點。

凱基證券表示，為滿足投資人春節期間掌握國際市場的需求，複委託交易服務於農曆春節期間持續運作不打烊，投資人即使在台股休市期間，仍可依市場變化彈性調整海外投資布局，不錯過重要市場時點。隨二月美股財報季陸續公布，市場擔憂AI高度競賽下科技巨頭大規模資本支出與軟體股前景發展升溫，不僅引發沉重拋售賣壓，貴金屬與虛擬貨幣等資產亦遭逢劇烈波動。

凱基證券表示，投資人可善用「隨身e策略」APP的「即時美股」功能，透過每秒多次更新的即時報價行情，搭配豐富的個股資訊、技術指標與圖表分析工具，以及流暢的下單體驗與一站式帳務管理整合美股交易體驗，精準掌握美股投資機會，提高交易效率。

此外，凱基證券推出「買美股過好年 iPhone 17 Pro 好禮月月抽」活動，免登錄且不限新舊戶，活動期間內投資人每累積美股成交金額達3,000美元，即可獲得1張抽獎券；若綁定凱基銀行交割帳戶，抽獎機會再加倍，豐富獎項包含最新款iPhone 17 Pro、iPad、Apple Watch、AirPod Pro3等，為投資人增添額外驚喜回饋。

活動期間內新開立台股與複委託帳戶並完成登錄者，綁定樂活投資人LINE官方帳號，可再送300元即享券，交易美股再享手續費優惠，對於有意運用年終獎金或年節資金進行規劃的投資人而言，提供多樣化彈性與回饋，協助投資人於馬年開春布局全球市場。

春節台股休市期間，凱基證券複委託交易服務不中斷，投資人可善用「隨身e策略」APP「即時美股」掌握年假期間美股表現，在馬年開春前完成美股資產的布局規劃。「買美股過好年 iPhone 17 Pro 好禮月月抽」優惠活動詳情，請洽凱基證券各分公司或活動官網：https://kgis.tw/8myrun

美股 凱基證
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

謝國樑送馬年1元紅包 祝福市民Horse好事接連發生

台積電衝上1,925元！馬年紅包行情可期 把握良機進場布局小台積 ETF

過好年必看！命理師點2026年「4種顏色」最旺 丙午馬年帶兩把火少碰紅

貴人不間斷！「四大生肖」馬年運勢飛起來…賺錢之路越來越寬廣

相關新聞

公勝保經去年捐款破千萬元 公益影響人次逾5.6萬人

保經業者公勝保險經紀人（6028）11日公布2025年度公益成果數據，全年捐款總金額突破新台幣1,100萬元，公益影響人...

壽險業海外投資 金管會將加入公債信評限制

立委要求金管會必須對壽險業的海外投資加強控管，金管會今日向財委會提出專案報告，將提出三大新對策，其中將加入對公債的信用評...

南山壽「三個定」 穩住保戶資產

全球關稅戰、地緣政治風險、各類資產價格持續攀高，讓今年的投資市場充滿變數，加上美國聯準會主席5月即將換人，新任主席是否加...

中信金躍全球500大品牌

國際權威品牌價值評鑑機構《Brand Finance》日前揭曉「2026年全球500大品牌價值調查」榜單，中國信託金控首...

南山人壽美元固定利率保單受青睞 提供「以不變應萬變」新選擇

美國財政部重申強勢美元政策，10年期美債殖利率仍在4%以上，加上留學、旅遊等需求，國人對美元資產的配置需求依舊強勁，20...

券商承辦高資產財管 鬆綁

金管會昨（10）日宣布，鬆綁券商承辦高資產財管兩大限制，除放寬申辦高資產財管業務資格，也擴大境外結構型商品銷售對象，新制...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。