美元走疲、日圓獲支撐 國銀看外匯市場聚焦 Fed 動向
美元指數從9日約97.66價位連二日下跌，截至11日中午約96.6左右，本國銀行指出，受到中國官方要求銀行減持美國公債部位影響，加上美國公布的12月零售銷售數據遜於預期，導致美元指數下跌，下一步的外匯市場動向將取決於聯準會政策和公債利率的變化。
日圓方面，銀行高層認為，自民黨勝選後，市場對於日本的信心增加，反而會吸引資金流向日本，加上日前美國聯準會干預外匯市場，市場對於日圓貶值的空間有所顧忌，短期內日圓兌美元可能在152～159之間盤整，甚至升值的空間比貶值更大。
