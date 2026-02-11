臺銀人壽：春節假期ATM保單借款服務不打烊 助保戶過年資金運用　

臺銀人壽宣布於農曆春節特別規劃多項貼心服務措施。包括提前給付滿期金/生存金，繳費寬限截止日適逢春節連續假期予以延長繳費寬限期3個營業日，即保戶在連假結束後於2月23日至25日期間內繳費者，保單權益不受影響。以及春節假期ATM保單借款服務。

臺銀人壽說明，春節連續假期(2月14日~2月22日)應給付之滿期金及生存金，提前至115年2月13日發放。同時，延長保費繳納期限，繳費寬限截止日適逢春節連續假期，予以延長繳費寬限期3個營業日，即保戶在連假結束後於2月23日~2月25日期間內繳費者，保單權益不受影響。連續假期提供24小時免付費客服專線服務（0800-011-966）。讓保戶在年假期間有保險權益的緊急需求時，有專人可即時服務處理。亦可利用企業網站保戶專區，查詢個人保單內容及相關訊息。

此外，臺銀人壽表示，農曆春節將至，許多保戶都有資金需求，為加強服務保戶，解決保戶籌措資金的煩惱，提供保戶資金靈活運用管道-保單借款，除ATM保單借款及線上保單借款管道，亦可透過業務員，或直接向臺銀人壽全國各服務櫃台洽詢辦理，將儘速撥款到保戶指定帳戶。相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保險單借款享有免保證人、免手續費、手續簡便、快速撥款及可隨借隨還等多項優點。春節連續假期，ATM保單借款不打烊，保戶可利用台灣銀行ATM辦理保單借款提領，協助保戶過年期間資金運用。