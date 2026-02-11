EVOASIS 「月付 88 元」全台超過 91 站充電 9 折

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
月付88元訂閱制適用一般電車車主，日常通勤、國道出行都能省。EVOASIS／提供
EVOASIS 11日宣布推出全新「月付 88 元」訂閱方案，主打「全台超過 91 站適用、充電 9 折」，讓車主每月只要 88 元，就能享有更划算、也更順手的充電優惠。

EVOASIS 目前全台已建置 135 站、650 槍快充，預估 2026 年快充槍數將達 1,000 槍；同時，搭配慢充 800 槍的佈建規模，全台總槍數已達 1,400 槍以上。EVOASIS 強調，訂閱制的核心，就是希望回饋那些「平常就用 EVOASIS」的會員，讓常用車主能拿到更好的折扣、更優惠的價格，讓\充電這件事省時、省錢，也更簡單。wu2u4

EVOASIS 董事長陶百群表示，「電動車主其實要的很務實—就是充電不要麻煩、價格要划算、路上找得到站點。這次我們用月付 88 元、充電 9 折的方式，先把最常用的充電情境照顧好：平日通勤、假日出遊，或是跑國道在服務區補電，都能更安心、更好掌握成本。」

他也補充，EVOASIS 會持續擴大適用站點，今年全力瞄準電動車主最多的六都加新竹，接下來雙北、桃園、新竹和台中都有新站即將上線，讓更多車主在日常通勤路上就能用得到這個方案。

陶百群指出，「月付 88 元」訂閱方案適用範圍涵蓋星晴費率站點與國道服務區站點，合計全台已超過 91 站，並將持續增加。優惠時段為平日離峰與假日全時段。以平日離峰為例，原每度 6.5 元，訂閱後享 9 折，搭配 EVOASIS 儲值金 5% 回饋，以及指定信用卡最高 5% 回饋（以永豐銀行方案為例），回饋疊加換算後，每度電最低5.27 元。星晴假日原每度 8.4 元，訂閱後約每度 7.56 元；國道服務區離峰原每度 10 元，訂閱後為每度 9 元，讓平常通勤補電或長途行程在服務區補電，省錢更有感。

車主可直接在 EVOASIS App 的訂閱方案頁面選擇「月付 88 元」，完成付款即可開通。開通後不需要輸入車號，系統會在下一次 DC 充電時自動完成車輛綁定，並透過 App 推播及 E-mail 通知回報。方案以月為一期，期滿將自動續訂；如不續訂，可於方案頁面取消，流程清楚好操作。

EVOASIS 副董事長鄭旭捷補充，這個方案主要就是為一般電動車主設計，平日上下班固定會用到、週末出遊也常需要補電，一個月累積起來的電費其實相當可觀。「訂閱制的存在，就是希望把車主最常用、使用量最大的站點費率往下壓，再把儲值回饋與信用卡回饋一起疊加，讓每度電的成本更貼近大家覺得合理、而且穩定的區間，提供更優質、也更有感的充電服務。」。

月付88元，搭配信用卡儲值享回饋，每度電最低5.27元。EVOASIS／提供
