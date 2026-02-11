海外旅遊掉卡遭盜刷 歐洲占比最高 聯卡中心建議三招防範

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

丙午馬年春節即將展開，許多民眾規劃出國歡度春節，聯卡中心指出，海外旅遊掉卡風險已成為當前信用卡犯罪的主要態樣之一，信用卡盜刷風險也隨之攀升，提醒民眾在欣賞國外美景及享受購物樂趣時，年節海外旅遊使用信用卡應落實「卡不離身、即時防範」，確保財物安全。

根據聯卡中心「緊急案件通報平台」2025年10至12月資料顯示，出國旅遊期間的「掉卡遭盜刷」、防不勝防的「簡訊詐騙」，這兩類情形最容易使民眾陷入風險。聯卡中心表示，海外旅遊放鬆心情期間，卡片遺失或遭側錄風險隨之增加；而在簡訊詐騙部分，詐騙集團往往偽裝成貼心的通知簡訊，騙取持卡人的驗證碼。

依照聯卡中心緊急案件通報平台統計，發卡銀行通報「掉卡遭盜刷」的案件當中，多數發生於國人在海外旅遊期間遭盜刷案件，旅遊地區又以歐洲排名首位，占比為45%；其次是東南亞25%、東北亞20%，美洲則是10%。

另外，詐騙集團往往利用旅遊景點人潮聚集、民眾在景點放鬆警戒心理，透過側錄卡片資訊或趁人潮之亂竊取實體卡片，繼而從事不法交易，對此，聯卡中心呼籲，民眾使用信用卡在海外消費時，要隨時留意刷卡環境，務必確保卡片在視線範圍內完成感應或過卡；為降低海外旅遊的掉卡風險，同時建議持卡人採取至少三點防範措施：

1.善用發卡銀行App推播通知：

出國前要確認已開啟發卡銀行App的即時交易推播功能，以便在第一時間掌握每一筆交易動態。

2.落實官方管道查證：

若收到宣稱是銀行發出的「交易異常確認」簡訊或Email，切勿直接點擊連結，應透過銀行客服電話或官方（正式）App進行核實。

3.遇異常立即停卡：

旅遊期間若發現卡片遺失或被竊，應立即聯繫發卡銀行辦理掛失或暫時限額並向當地警察局報案，若旅途行程還很長未結束，可要求發卡銀行寄送緊急替代卡。

除了海外實體商店盜刷，聯卡中心也指出，近期國內「簡訊詐騙」依舊猖獗，詐騙集團利用釣魚簡訊或Email連結其偽冒網址，「eTag繳費通知」、「發票中獎」或「監理站罰單」等訊息，盜取個人及卡片相關資料；提醒民眾，若接獲此類簡訊或郵件，可多利用財政部電子發票整合服務平台及監理服務網等官方管道查證，切莫點擊不明連結而提供個人信用卡資訊。

聯卡中心董事長桂先農也提醒，持卡人要照顧好自己的卡片，並保護好自己的個資包括卡號、安全碼（CVV2/CVC）及使用期限。

聯卡中心依主管機關指示擔任國內信用卡詐欺犯罪防制中心通報窗口，已建置「緊急案件通報平台」，以協助銀行線上即時通報信用卡詐欺事件，建立銀行間線上聯防機制。

桂先農表示，該平台有效協助信用卡業務機構即時掌握異常交易，在第一時間防止持卡人損失擴大，將詐欺風險降至最低，未來也將持續優化，並蒐集緊急通報案件案例，分析信用卡犯罪型態及特徵，提供發卡機構參考，期望能達到「識詐」、「防詐」的效果。

