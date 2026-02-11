輕鬆迎接紅包行情？試試「生活理財化」雙收策略

農曆年節將近，如何將年節採買與日常消費轉化為理財的種子，藉由時間有序「累積資產」？法人建議，投資人應善用安聯投信與「好好證券」合作推出的存退休金方案。以雙工具、雙策略，輕鬆迎接紅包行情，為退休理財做好提前準備。即日起，投資人開通服務並透過全支付「電支雞」，可享有安聯專業的資產管理。

安聯投信表示，「工欲善其事，必先利其器」。最有效率的方式是利用結合消費與投資理財的「雙工具」，搭配採取「雙策略」兼顧成長與收益的平衡型組合基金。藉由一檔組合基金與雙收策略，協助投資人輕鬆完成全球資產配置，打好理財基底。

在工具選擇部分，以數位化發展的好好證券基金平台為例，不僅已做到流程極簡、降低門檻，更提供交易 0 元手續費，以及限時升等 VIP 資格的加碼獎勵，協助民眾更輕鬆參與基金投資。投資人可依風險偏好與目標精準挑選適合標的，成為探索便捷投資的重要途徑。

在策略定錨部分，面對全球景氣復甦、貿易政策波動及美國利率轉向降息的環境，可兼顧收益與成長機會的多重資產策略，將在核心資產中扮演關鍵角色。

安聯投信表示，此次與好好證券合作，是傳統資產管理專業與創新金融科技通路的一次重要結合。希望藉由好好證券與全支付「電支雞」的數位平台優勢，以簡單且低門檻的方式開啟理財計畫，有序「滾出一桶金」。

此次合作推出的產品安聯投信旗下的安聯四季雙收入息組合基金，屬於跨國投資平衡型組合基金；透過該基金，可兼顧收益與成長資產布局，長期累積財富部位。同時借重安聯投信專業團隊的動態資產配置，結合「零錢存」或「定期存」兩種機制，最低只要300元即可啟動全球布局。

安聯投信表示，組合基金最大的優點之一在於能視市場變化靈活配置資產，如股債混合或產業配置等。在追求穩定現金流的同時掌握市場成長機會，非常適合作為退休投資的標準配備。

此外，針對需要定期現金流的投資人，該基金提供月配息與季配息的入息設計，協助投資人依資金需求選擇適合的配息頻率。無論是需要日常開銷補助的退休族群，或是希望透過再投資方式滾存資產的成長型投資人，都能根據個人需求靈活運用。