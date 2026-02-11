快訊

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

高鐵春節不怕沒位置！LINE TODAY推「自由座預估燈號」 3燈號掌握排隊時間

輕鬆迎接紅包行情？試試「生活理財化」雙收策略

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

農曆年節將近，如何將年節採買與日常消費轉化為理財的種子，藉由時間有序「累積資產」？法人建議，投資人應善用安聯投信與「好好證券」合作推出的存退休金方案。以雙工具、雙策略，輕鬆迎接紅包行情，為退休理財做好提前準備。即日起，投資人開通服務並透過全支付「電支雞」，可享有安聯專業的資產管理。

安聯投信表示，「工欲善其事，必先利其器」。最有效率的方式是利用結合消費與投資理財的「雙工具」，搭配採取「雙策略」兼顧成長與收益的平衡型組合基金。藉由一檔組合基金與雙收策略，協助投資人輕鬆完成全球資產配置，打好理財基底。

在工具選擇部分，以數位化發展的好好證券基金平台為例，不僅已做到流程極簡、降低門檻，更提供交易 0 元手續費，以及限時升等 VIP 資格的加碼獎勵，協助民眾更輕鬆參與基金投資。投資人可依風險偏好與目標精準挑選適合標的，成為探索便捷投資的重要途徑。

在策略定錨部分，面對全球景氣復甦、貿易政策波動及美國利率轉向降息的環境，可兼顧收益與成長機會的多重資產策略，將在核心資產中扮演關鍵角色。

安聯投信表示，此次與好好證券合作，是傳統資產管理專業與創新金融科技通路的一次重要結合。希望藉由好好證券與全支付「電支雞」的數位平台優勢，以簡單且低門檻的方式開啟理財計畫，有序「滾出一桶金」。

此次合作推出的產品安聯投信旗下的安聯四季雙收入息組合基金，屬於跨國投資平衡型組合基金；透過該基金，可兼顧收益與成長資產布局，長期累積財富部位。同時借重安聯投信專業團隊的動態資產配置，結合「零錢存」或「定期存」兩種機制，最低只要300元即可啟動全球布局。

安聯投信表示，組合基金最大的優點之一在於能視市場變化靈活配置資產，如股債混合或產業配置等。在追求穩定現金流的同時掌握市場成長機會，非常適合作為退休投資的標準配備。

此外，針對需要定期現金流的投資人，該基金提供月配息與季配息的入息設計，協助投資人依資金需求選擇適合的配息頻率。無論是需要日常開銷補助的退休族群，或是希望透過再投資方式滾存資產的成長型投資人，都能根據個人需求靈活運用。

投資理財 退休金 月配息
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

AI巨浪衝擊金融產業 美資產管理公司股價大跌

玉山（2884）價差難提款！專家指「體質改變」：創投、證券受益多頭利多

舊春聯、紅包袋別亂丟！專家教「這樣處理」不散財！加碼2026吉利紅包行情

009817掛牌 投資日房產

相關新聞

壽險業海外投資 金管會將加入公債信評限制

立委要求金管會必須對壽險業的海外投資加強控管，金管會今日向財委會提出專案報告，將提出三大新對策，其中將加入對公債的信用評...

南山壽「三個定」 穩住保戶資產

全球關稅戰、地緣政治風險、各類資產價格持續攀高，讓今年的投資市場充滿變數，加上美國聯準會主席5月即將換人，新任主席是否加...

中信金躍全球500大品牌

國際權威品牌價值評鑑機構《Brand Finance》日前揭曉「2026年全球500大品牌價值調查」榜單，中國信託金控首...

南山人壽美元固定利率保單受青睞 提供「以不變應萬變」新選擇

美國財政部重申強勢美元政策，10年期美債殖利率仍在4%以上，加上留學、旅遊等需求，國人對美元資產的配置需求依舊強勁，20...

券商承辦高資產財管 鬆綁

金管會昨（10）日宣布，鬆綁券商承辦高資產財管兩大限制，除放寬申辦高資產財管業務資格，也擴大境外結構型商品銷售對象，新制...

台新新光金助力教育平權

台新新光金控長期關注偏鄉教育與青少年發展、持續以實際行動支持教育平權，促成高雄市桃源區建山國小五位教師、12位學生將於2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。