新安東京海上產險 鍛造公平待客服務 DNA

新安東京海上產險為將公平待客核心價值深植於企業文化，於2025年第四季積極推動「公平待客暨法令遵循文化推廣巡迴講座」與「秘密客計畫」雙軌行動，特邀獨立董事及外部專家前進第一線，透過實務案例強化同仁素養，並以實地情境查核確保服務品質，展現董事會從策略高度到執行細節的全方位決心 ，並持續鞏固以客戶權益為核心的服務韌性。

新安東京海上產險強調，本次雙軌行動並非獨立活動，而是緊密扣合公司「將公平待客內化為企業文化DNA」的長期策略，透過董事會的直接引領，傳遞治理層對此議題的最高重視；透過「秘密客」的實境鍛鍊，則確保理念落實在客戶端服務。

新安東京海上產險表示，本次巡迴講座最大特色，在於打破傳統內部培訓框架，特邀獨立董事及外部學者專家共同擔任講師，深入全台各服務中心，課程緊扣「公平待客」及「金融友善」等實務議題，透過大量案例與全台共282位第一線同仁進行深度對話，更具象徵意義的是，獨立董事另親自擔任「服務體驗員」，實地操作櫃檯的老花眼鏡、放大鏡、愛心服務鈴等高齡友善設施，以身作則檢視服務細節；此舉不僅展現董事會履行監督職責、更深度參與公司文化塑造，實現治理層與執行面的無縫交流。

為確保講座所學能無縫接軌至日常服務同步啟動「秘密客計畫」，由潛在客戶親赴各服務中心，實際調查結果令人振奮，前線同仁普遍展現主動釐清需求、細心解說的專業態度，除充分體現「以客為尊」的服務精神，更關鍵在於建立「發現—反饋—優化」的管理制度，所有查核結果將直接回饋至教育訓練體系，成為優化服務流程、精進同仁應對技巧的重要依據。