壽險業領先！富邦人壽獲准推出「電子方式簽收紙本保險單」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著數位科技發展，保險服務正加速數位化，富邦人壽全面透過數位科技應用優化保險流程，領先業界推出「電子方式簽收紙本保險單」，已獲主管機關試辦核准，並於今年1月正式開辦，累計截至今已有逾萬名保戶以電子方式完成簽收。保戶收到紙本保單後，掃描專屬QR Code即可完成線上簽收，為保戶帶來便利性與安全性。

過往數位化尚未普及，保戶完成承保後，保險單多由業務員親自遞交，並須將保戶簽收後的紙本保險單簽收回條繳回保險公司。

富邦人壽為優化保戶流程體驗，推出電子方式簽收紙本保險單，當保戶收到業務員遞交的保險單後，只需掃描保險單內的專屬簽收QR Code，將連結至富邦人壽簽收網頁，即可完成線上簽收程序，隨時隨地完成簽收，大幅提升便利性。

此外，過去紙本保險單簽收回條，需再掃描歸檔保存，若簽收資訊不清楚，往往須再聯繫業務員或保戶確認。現在簽收完成後，系統就會自動記錄簽收時間與結果，並發送簡訊或Email即時通知保戶與其業務員，讓整體流程透明，即時又安全，且兼顧保戶權益與服務效率。

富邦人壽提升服務即時性與便利性的同時，亦高度重視交易安全，「電子方式簽收紙本保險單」，結合MID門號身分識別與OTP驗證機制，強化身分確認，讓保戶在不受時空環境限制的情況下，享有兼具效率與安全的服務體驗。

富邦人壽提供高效有溫度的數位體驗，讓保險服務與客戶之間的互動方式煥然一新，除「電子方式簽收紙本保險單」外，還有「智能客服機器人」服務，透過語意理解技術，保戶直接用一句話輸入欲查詢的內容需求，機器人便能即時提供相關的保單資訊；亦優化「旅行平安險TA Call-in會員智能自助服務」，結合AI智能語音辨識，輕鬆且迅速地完成投保。未來將持續創新科技與貼近需求的設計，為保戶打造更安心、更便利的保險服務環境。

保險 富邦人壽 數位
